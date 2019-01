Wordt 2019 het jaar van de comeback voor Lotus?

Het zijn moeilijke tijden voor kleine nicheconstructeurs, maar er is en blijft een markt voor authentieke sportwagens zoals Lotus Cars bouwt. Bovendien heeft de Chinese aandeelhouder Geely een kapitaalsverhoging doorgevoerd zodat er middelen vrijkwamen om bijzondere series te ontwikkelen, hoewel ze allemaal gebaseerd zijn op modellen die al een tijdje op de markt zijn.

In oktober werd eveneens een nieuwe vicepresident aangesteld, Phil Popham (voormalig CEO bij Sunseeker, een bedrijf dat plezierjachten bouwt en voordien ook al actief was bij Jaguar Land Rover). Popham is blij met de verkoopresultaten: "Deze cijfers maken duidelijk dat er een nieuw hoofdstuk aanbreekt voor het merk en dat de constructeur ook de steun geniet van de nieuwe aandeelhouders. We hebben hun vertrouwen zodat we de ambitieus van Lotus ook wereldwijd kunnen waarmaken." Ook België droeg bij aan deze mooie resultaten met 34 ingeschreven voertuigen, tegenover 27 in 2017. Dit is een stijging met een kwart."(Belga)