Worden elektrische auto’s verboden in de VS?

Ook in de Verenigde Staten zorgt de overgang naar elektrisch rijden voor polemieken. Zo wil een staat elektrische auto’s zelfs verbieden.

Net als in Europa is ook in de Verenigde Staten de elektrificatie ingezet, waarbij men op termijn volledig wil overgaan op elektrisch rijden en de verkoop van klassieke wagens met verbrandingsmotoren gaat verbieden. Daar is een termijn op geplakt: Californië en New York willen in 2035 de verbrandingsmotor bannen als onderdeel van een plan om hun klimaatdoelstellingen te bereiken.

Tegenstand groeit

Ondertussen zitten niet alle andere staten op dezelfde golflengte. Zo gaan er in Wyoming stemmen op om in 2035 de verkoop nieuwe… elektrische wagens te verbieden. Dus net het tegenovergestelde. Hiervoor de diende Republikeinse partij een wetsvoorstel in. ‘We aanvaarden het niet dat andere staten proberen om ons technologie op te leggen die nog niet klaar is en die zware economische gevolgen zal hebben voor Wyoming’, zei senator Brian Boner die deze resolutie mee indiende.

De motivatie is eenvoudig: voor Wyoming is de winning van olie en gas zeer belangrijk. Als er binnen enkele jaren veel minder brandstof nodig is ten gevolge van de elektrificatie van het wagenpark, heeft dat zeker een zwaar economisch impact op de oliesector en zal veel banen kosten. Dat willen de lokale politici koste wat het kost vermijden en wellicht zullen zij daarvoor ook steun krijgen van hun achterban. Want nog altijd zijn veel Amerikanen verknocht aan hun pick-up met V8-benzinemotor die ze liever niet inruilen voor een elektrisch exemplaar.

Ook in verschillende andere staten doken er initiatieven op tegen de elektrische auto. Onder meer door EV’s een extra belasting op te leggen. Zo wil de gouverneur van Tennessee een bijkomende heffing van 200 dollar om het verlies aan belastingen op benzine te compenseren.