WLTP weegt op autoverkoop

Ondanks het dipje in november, blijft de automobielmarkt over het hele jaar bekeken toch groeien met 1,5%, voor een totaalvolume van 523.448 nieuwe inschrijvingen van auto's. Een resultaat dat tevens hoger ligt dan de 523.448 eenheden die tijdens het recordjaar 2011 in die tijdsspanne werden genoteerd.

In november was Volkswagen eens te meer het best verkochte merk met 3.270 wagens, voor BMW, Renault, Opel en Peugeot. Ook over het hele jaar voert het Duitse merk de tabellen aan met reeds meer dan 50.000 verkochte voertuigen, wat overeenstemt met een marktaandeel van 9,68%. Verder kende het segment van lichte vrachtvoertuigen een vruchtbare maand november, met een toename van 7,7% van het aantal inschrijvingen, terwijl ook de zware vrachtvoertuigen vooruitgang boekten.

Tenslotte vertaalde de goede dynamiek bij de gemotoriseerde tweewielers en scooters zich in november in een maandgroei met 4,5%. Het jaarresultaat komt nu 10,5% hoger uit.(Belga)