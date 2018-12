Winterslaap voor motoren

Om te beginnen is het raadzaam om uw motor op een droge en niet al te koude plaats te stallen. Bovendien is het beter om de tweewieler op de centrale middensteun te zetten en niet op de zijpoot. Voor u de motor wegzet voor enkele maanden, is het ook zinvol om de hem te wassen en om de brandstoftank vol te tanken. Zo voorkomt u corrosie in stalen benzinetanks.

Controleer ook het olieniveau volgens de richtlijnen van de constructeur. Kijk ook de bandenspanning na. Een band die correct is opgeblazen, zal minder snel vervormen. Stel indien nodig de kettingspanning bij, voor motoren met een cardanas is dat niet nodig. Maak de ketting ook schoon en smeer ze met een specifieke kettingspray. Het kan ook nuttig zijn om metalen onderdelen met kruipolie (WD40) in te spuiten om corrosie te voorkomen. Op aluminium en kunststof onderdelen is dat niet nodig. Let hierbij op dat u niet op de remschijven spuit, want dat zou bij een volgende rit tot onaangename verrassingen kunnen leiden.

Tot slot valt het aan te raden om batterij in de gaten te houden. Ideaal gezien kan je een batterijlader of een druppellader voorzien zodat de batterij continu wordt geconditioneerd. Je kan de batterij via 'krokodil'-connectoren met de lader verbinden. Via deze methode blijft een batterij gedurende maanden in optimale conditie en staat de motor startklaar vanaf de eerste lentezon. Als u geen stekker in de buurt hebt, demonteer de batterij dan (volgens de richtlijnen van de constructeur) en bewaar ze op een warmere plaats, ook dan kan een druppellader uitstekende diensten bewijzen.

Om af te sluiten kan je de motor best onder een hoes zetten, of als alternatief is zelfs een oud laken geschikt.(Belga)