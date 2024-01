Winterprik brengt batterijpannes

We beleven de eerste winterprik van het jaar en dat zorgt voor batterijpannes omdat veel voertuigen in de kerst- en eindejaarperiode minder reden.

De opeenvolging van een vakantieperiode en het kwik dat plots een duik neemt, maakt het voor autobatterijen lastig. Een 12 Volt-accu laat de boordelektronica van een auto werken (lichten, dashboard, radio, stoelverwarming) maar je hebt de accu vooral nodig om de verbrandingsmotor te starten en dat vergt (kortstondig) heel veel stroom. De batterij wordt opgeladen tijdens het rijden maar wanneer de wagen gedurende een week nauwelijks reed, zal de batterij lading verliezen.

Dit komt gewoon door stil te staan en door klein verbruik in de wagen zoals door een alarmsysteem, of systemen die de wagen connecteren met de buitenwereld of uw smartphone. De bijkomende boosdoener is de koude, want zelfs een perfecte accu levert bij een temperatuur van 0°C nog slechts 60 % van de oorspronkelijke capaciteit. Precies daarom geven batterijen die het gedurende de zomer nog prima deden er massaal de brui aan bij de eerste koudegolf.

Voorkomen

Alles begint bij een goed onderhoud. Bij een correcte servicebeurt wordt de capaciteit van de batterij gemeten en wanneer die ontoereikend is, wordt de accu vervangen. Omdat lang niet elke wagen jaarlijks de werkplaats ziet, vallen batterijpannes nooit uit te sluiten. Wat je wel kan doen, is de batterij een beetje ontzien. Wie de wagen binnen kan stallen, zal heel wat problemen voorkomen. Tracht ook om de wagen niet voor lange tijd op een open plein te parkeren, want de combinatie van wind en lage temperaturen is nefast.

Vermijd korte ritjes, want een traject van enkele kilometers is onvoldoende om de batterij helemaal bij te laden. Schakel (indien mogelijk) tijdens het starten grote stroomverbruikers uit zoals lichten, ventilatie, achterruitontdooiing, stoelverwarming, …). Wanneer u de wagen na langere stilstand gebruikt, probeer dan een rit van minstens 30 km te maken met bij voorkeur ook wat snelweg zodat de batterij voldoende laadt.

Wie dacht dat een elektrische auto geen ‘platte batterij’ kan hebben, is eraan voor de moeite. EV’s hebben naast een tractiebatterij die de elektromotor van de aandrijving voedt, ook een 12 Volt-systeem dat door een klassieke 12V accu wordt gevoed. Deze kleine batterij dient om de wagen te ontgrendelen, maar ook om alle randapparatuur (dashboard, lichten, centrale vergrendeling,…) zoals bij een klassieke auto te voeden. Wanneer deze batterij onvoldoende capaciteit heeft, kan zelfs een EV met opgeladen (tractie-)batterij niet vertrekken.