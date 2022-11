Winterband of vierseizoenenband? ‘Elke autoband is een compromis’

Voor wie straks op wintersport vertrekt naar een van de Alpenlanden is er geen discussie mogelijk. Van 1 november tot 31 maart zijn winterbanden of vierseizoenenbanden daar een must. Voor wie niet buiten België komt, bestaat die verplichting. Maar zonder aangepast schoeisel loop je meer risico op een slipper of ongeval.

Rond deze tijd van het jaar is het superdruk in de bandencentrales. Wie zinnens is om binnenkort naar een van de traditionele wintersportbestemmingen in de Alpen te rijden, is verplicht om winterbanden of vierseizoenenbanden te (laten) monteren die voorzien zijn van het symbool van een berg met drie toppen met een sneeuwvlok en M+S-logo. Wie dat niet doet, is strafbaar en riskeert zelf te moeten opdraaien voor de kosten ingeval hij of zij in een ongeval betrokken is dat in verbinding kan worden gebracht met sneeuw of ijzel.

Safety first

Voor wie tijdens de wintermaanden in eigen land blijft, bestaat de winterbandenplicht dus niet. De kans dat het hier sneeuwt, die wordt elk jaar een beetje kleiner. En zelfs in voorkomend geval zorgen sneeuwruimers ervoor dat de (hoofd)wegen snel sneeuwvrij zijn.

Wie het hele jaar door met zomerbanden onderweg is, bespaart al snel enkele honderden euro’s. In tijden van hoogoplopende energiekosten is dat een argument om geen bandenwissel uit te voeren.

Voorstanders wijzen erop dat sneeuw maar één aspect is van wat onder winterse omstandigheden wordt verstaan. Vriestemperaturen en ijzel horen daar ook bij en die komen wel geregeld voor in ons land. Ook in die situaties bewijst een winter- of vierseizoenenband zijn nut.

Bij lage temperaturen verliest rubber zijn soepelheid en dus ook zijn grip op het asfalt of beton. De specifieke samenstelling van een winter- of all season band voorkomt net dat rubber hard wordt bij temperaturen van 7° Celsius en lager.

Een winterband bezit bovendien andere profielblokken en meer lamellen dan een zomerband. Lamellen breken als het ware de waterfilter op de rijweg waardoor de band een grotere trekkracht krijgt. Het klauweffect zorgt voor een betere grip waardoor het risico op een ongecontroleerde slip verkleint.

Met name voor SUV’s en de zwaardere elektrische auto’s met hun groot vermogen en hoog koppel zijn winter- of vierseizoenenbanden een must. Vredestein heeft zopas de Quatrac Pro EV voor electric cars op de markt gebracht.

De Vredestein Quatrac Pro EV is speciaal ontwikkeld voor elektrische auto’s.

Winterband versus vierseizoenenband

Er is hier al enkele keren verwezen naar de vierseizoenenband. Die is al enkele jaren in opmars en is intussen een te duchten concurrent van de traditionele zomer- en winterbanden. Een all season is een tik duurder, de fabrikanten claimen vergelijkbare prestaties als zomer- en winterbanden.

Vergelijkende tests door buitenlandse automobilistenverenigingen en gezaghebbende automagazines tonen aan dat de bewering van de fabrikanten niet helemaal correct is en dat er wel degelijk verschillen bestaan.

Vierseizoenenbanden presteren in de zomer minder goed dan echte zomerbanden en in de winter minder goed dan echte winterbanden. De kwaliteitsverschillen worden wel jaar na jaar kleiner, ook de prijsverschillen tussen een echte winter- of zomerband en een all season worden kleiner.

Sneeuw ruimen en de weg bereidbaar houden is dagelijkse kosten in de wintersportlanden.

Tekst en uitleg krijgen we van Per de Vries, woordvoerder van de commissie van bandenfabrikanten (Pneuband) in ons land: ‘Bandenfabrikanten zijn constant op zoek naar oplossingen om een autoband in alle omstandigheden zo performant en zo veilig mogelijk te maken. De vierseizoenenband is daar een voorbeeld van. Die toont aan tot wat de fabrikanten op technologisch vlak in staat zijn. Waarmee ik niet wil zeggen dat een vierseizoenenband bij 7 graden of lager evengoed presteert als een echte winterband op een glad of besneeuwd wegdek.

‘Die vergelijking heeft trouwens geen zin. Je moet de prestaties van een all season in de winter vergelijken met die van een zomerband in de winter en dan scoort de all season vele malen beter. Elke autoband is een compromis, ook een vierseizoenenband is dat.

‘Niettemin vind ik een all season een verdedigbaar alternatief voor wie in België woont en geen geld wilt uitgeven aan winterbanden omdat die in de winter toch niet naar de sneeuw rijdt. Dat neemt niet weg dat ik iedereen afraad om in de winter met zomerbanden te rijden. Dat is om miserie vragen.’

Per de Vries, voorzitter Commissie Pneuband.

De leasemaatschappijen staan op dezelfde golflengte: zij stellen hun klanten almaar vaker voor om over te schakelen op vierseizoenenbanden. Op die manier kunnen zij minstens één bandenwissel per jaar uitsparen zonder de verkeersveiligheid in gevaar te brengen.

Want dat moet ook gezegd: de allerbeste winterband scoort uitstekend in de sneeuw maar minder goed op een nat wegdek. Ik verwijs hiervoor naar de commentaren bij een vergelijkende test in de AutoGids van 19 oktober jl. De Michelin Pilot Alpin 5 (algemene score van 8,5/10) vertoont de beste balans op sneeuw, de kortste remweg en uitmuntende stuurprecisie op droge wegen maar ‘laat het wat afweten op een nat wegdek.’

Sprake is van remproblemen en van vroegtijdige aquaplaning in bochten. Laat uitgerekend een nat wegdek de omstandigheid zijn waarmee automobilisten het vaakst worden geconfronteerd in ons land. De Vredestein Wintrac Pro (algemene score 8,1/10), de nummer drie uit de test, wordt bestempeld als ‘de regenkoning en veilig in alle omstandigheden.’

Bovendien is die 25 euro per band goedkoper dan de nummer één. Bij een vergelijkende test van 4-seasons door het Duitse Auto Bild eindigt de Vredestein Quatrac op plaats twee, het prijsverschil met de winnende Goodyear Vector 4-Seasons Gen-3 (bandenmaat 195/55/R16) bedraagt 75 euro per set waardoor de Vredestein Quatrac qua prijs/kwaliteit als beste uit de bus komt.

Opvallende kwaliteits- en prijsverschillen

Gecertificeerde winterbanden herken je aan de aanduiding M+S én het symbool van een berg met drie toppen met een sneeuwvlok. Ontbreekt dat symbool op een winter- of vierseizoenenband heb je te maken met een namaakproduct. Het valt op dat nuttige en betrouwbare informatie over autobanden op basis van onafhankelijk proefondervindelijk onderzoek nauwelijks voorhanden is. Dat is jammer want vergelijkende tests leveren vaak opmerkelijke resultaten op. Zo blijken de prijsverschillen tussen de verschillende A-merken relatief klein te zijn terwijl de kwaliteitsverschillen soms verrassend groot zijn, vooral qua remafstand en grip. Voor alle duidelijkheid: zelfs de allerbeste autoband biedt geen bescherming tegen de gevolgen van onaangepast rijgedrag.

Over het algemeen wordt de impact van een autoband op de verkeersveiligheid zwaar onderschat. Die vormt het enige fysieke contact tussen de auto en het wegdek. Vanuit dit perspectief is een autoband belangrijker dan de meeste rijhulpsystemen ondanks dat die een veelvoud kosten van een stel banden. De bal ligt in het kamp van de bandenfabrikanten. Die schieten mijns inziens tekort op het gebied van voorlichting van de consument. In hun communicatie focussen zij te veel op productinformatie en te weinig op algemene voorlichting. Hoeveel bestuurders controleren geregeld de bandenspanning, hoewel die bepalend is voor het rijgedrag? Meten is weten.