Winst en verlies voor Duitse premiummerken

Wat moet een mens daarvan denken? In september en oktober eindigde BMW telkens op de eerste plaats wat betreft het aantal inschrijvingen van nieuwe personenwagens in ons land. Een premiummerk dat de volumemerken aftroeft, totaal onverwacht is dat niet. Over een periode van meer dan tien jaar hebben de premiummerken hun marktaandeel in ons land fors vergroot. In het geval van Porsche en Jaguar met 300 procent.