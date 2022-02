Organisator Flanders Classics wil inzetten op een groener wielerpeleton en kiest daarom voornamelijk voor elektrische volgwagens. Dankzij partner BMW maakt de gloednieuwe iX zijn debuut op de Belgische wegen.

Het is altijd een vreemde tegenstelling geweest: de zwoegende wielrenners die achterna worden gezeten door een lange kolonne volgwagens die lang op diesel reden en dus niet meteen bevordelijk waren voor de luchtkwaliteit langs de wegen van de wielerklassiekers. Maar ook daar komt stilaan verandering in, want organisator Flanders Classics wil meer inzetten op duurzaamheid en kiest daarom vooral voor elektrische wagens in de koersen.

De 100% elektrische BMW iX maakt zijn debuut in het wielerpeleton. © GF

Groener peleton

Dat was mogelijk dankzij autopartner BMW, die ook erg begaan is met de elektrificatie en daarom graag in dit verhaal wou stappen. "Samen met BMW zetten we dit jaar inderdaad resoluut in op een groener peloton", zegt Flanders Classics CEO Tomas Van Den Spiegel, "Duurzaamheid is binnen het wielrennen een steeds belangrijker wordend thema. Dit voorjaar wordt voor ons een grote testcase met het oog op elektrische wagens in koers. Dankzij BMW Belux bestaat onze vloot tijdens de openingsklassieker voor 50% uit elektrische wagens, wat een primeur is voor onze organisatie."

BMW is inderdaad een constructeur die de kaart van de elektrificatie en verduurzaming volledig trekt. Tegen 2023 omvat het gamma al 25 deels of volledig elektrische modellen, waarvan meer dan de helft volledig elektrisch zijn. De nieuwe BMW iX en i4 zijn de twee jongste voorbeelden van dat offensief. "Bovendien gaat de elektrificatie bij BMW veel verder gaat dan enkel wat er (niet) uit de uitlaat komt: van bij de ontginning van de grondstoffen tot de productie en de recyclage staat duurzaamheid voorop", stelt CEO Eddy Haesendonck van BMW Group Belux.

Het is altijd een vreemde tegenstelling geweest: de zwoegende wielrenners die achterna worden gezeten door een lange kolonne volgwagens die lang op diesel reden en dus niet meteen bevordelijk waren voor de luchtkwaliteit langs de wegen van de wielerklassiekers. Maar ook daar komt stilaan verandering in, want organisator Flanders Classics wil meer inzetten op duurzaamheid en kiest daarom vooral voor elektrische wagens in de koersen.Dat was mogelijk dankzij autopartner BMW, die ook erg begaan is met de elektrificatie en daarom graag in dit verhaal wou stappen. "Samen met BMW zetten we dit jaar inderdaad resoluut in op een groener peloton", zegt Flanders Classics CEO Tomas Van Den Spiegel, "Duurzaamheid is binnen het wielrennen een steeds belangrijker wordend thema. Dit voorjaar wordt voor ons een grote testcase met het oog op elektrische wagens in koers. Dankzij BMW Belux bestaat onze vloot tijdens de openingsklassieker voor 50% uit elektrische wagens, wat een primeur is voor onze organisatie."BMW is inderdaad een constructeur die de kaart van de elektrificatie en verduurzaming volledig trekt. Tegen 2023 omvat het gamma al 25 deels of volledig elektrische modellen, waarvan meer dan de helft volledig elektrisch zijn. De nieuwe BMW iX en i4 zijn de twee jongste voorbeelden van dat offensief. "Bovendien gaat de elektrificatie bij BMW veel verder gaat dan enkel wat er (niet) uit de uitlaat komt: van bij de ontginning van de grondstoffen tot de productie en de recyclage staat duurzaamheid voorop", stelt CEO Eddy Haesendonck van BMW Group Belux.