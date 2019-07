Het eerste elektrische model van Fiat Professional werd zopas aan de internationale pers voorgesteld en zal weldra in de showrooms arriveren.

Net zoals bij de andere merken van bestelwagens, is ook de Fiat Ducato Electric het resultaat van een specifieke en grondige studie over het gebruik van de voertuigen bij potentiële klanten. Daaruit blijkt bijvoorbeeld dat meer dan 25% van de huidige gebruikers reeds een 'profiel van een elektrisch voertuig' hebben op vlak gebruik en trajecten.

De Ducato Electric is verkrijgbaar met verschillende formaten van modulaire batterijen, met een rijbereik van 220 tot 360 km (NEDC) en verscheidene oplaadmogelijkheden. Tegelijk werden de prestaties aangepast om de energie optimaal te benutten: de topsnelheid is tot 100 km/u beperkt, het vermogen bedraagt maximaal 90 kW en het koppel 280 Nm. Verder is het concept van de Ducato Electric vergelijkbaar met de andere versies van de bestelwagen van Fiat: er zijn verschillende koetswerkvarianten met een laadvolume tussen 10 en 17 m3, en een maximaal laadvermogen van 1.950 kg beschikbaar. De prijs van deze nieuwe elektrische bestelwagen is nog niet bekend.(Belga)