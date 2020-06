Volkswagen gaf zijn Arteon een update en biedt voortaan ook een shooting break variant aan. Onder de motorkap duikt nu eveneens een plug-in hybride aandrijving op.

De Arteon is de GT van Volkswagen. Nu breidt Volkswagen het gamma als wereldpremière uit met een tweede versie: de nieuwe Arteon Shooting Brake, een sportief vijfdeursmodel met een koffervolume tot 1.632 liter. Dit koetswerktype is trouwens een primeur voor de constructeur uit Wolfsburg. Het nieuwe model zal in de tweede helft van het jaar zijn Europese debuut maken.

Samen met het debuut van de Arteon Shooting Brake presenteert Volkswagen een grondige update van het modelgamma. Alle nieuwe ontwikkelingen worden in beide koetswerkversies toegepast. Zo heeft de Arteon voor het eerst recht op een plug-inhybride aandrijving van 160 kW (218 pk). Uiteraard zijn de klassieke krachtbronnen op benzine (TSI) of diesel (TDI) nog steeds beschikbaar. Het neusje van de zalm is de sportieve en potente Arteon R met vierwielaandrijving die maar liefst 320 pk produceert.

Van de overige technische aanpassingen springen vooral de standaard voorziene Digital Cockpit Pro (digitaal dashboard) in het oog, naast de Travel Assist die semi-autonoom rijden tot een snelheid van 210 km/u toelaat. Uiterlijk zijn de nieuwe Arteon en Arteon Shooting Brake in de eerste plaats te herkennen aan hun nieuwe neuspartij en lichtsignatuur.(Belga)

