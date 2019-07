Welke impact heeft malaise bij Chinese Geely op Volvo en Mercedes?

Geely is dé rijzende ster onder de Chinese autoconstructeurs maar heeft zwaar te lijden onder de gevolgen van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten, China en Europa. Sinds maart 2018 heeft het Geely-aandeel op de beurs van Hongkong de helft van zijn waarde verloren, beterschap is niet meteen in zicht. Dat is geen goed nieuws voor Volvo dat een 100 procent dochteronderneming is van Geely en voor Mercedes dat voor 10 procent eigendom is van de Chinese constructeur.

Volvo V90

De aanhoudende handelsoorlog tussen de Verenigde Staten, China en Europa heeft nadelige gevolgen voor de wereldeconomie. Door de hoge importheffingen worden consumptiegoederen duurder, loopt de verkoop terug en dalen de omzet en winsten van de bedrijven wereldwijd. In China zorgen strengere regels van de overheid er bovendien voor dat het voor de bevolking moeilijker is geworden om nog een autolening te krijgen. Daardoor is de autoverkoop in China tijdens de eerste helft van 2019 met ruim 13 procent gedaald wat een dikke streep door de rekening is van zowel de Chinese als Europese automerken. Hun parkings staan er vol met onverkochte wagens.

