Volgens de overkoepelende organisatie van stakeholders in elektrische mobiliteit EVB (het vroegere Avere) is het de bedoeling dat ons land minstens 14.000 publieke laadpalen telt. Vandaag zijn er dat zo'n 13.000. Officiële cijfers over private laadpalen zijn er niet.

Wat opvalt is de ongelijke spreiding van de laadpalen over de grondgebied van ons land. Ruim 90 procent staat in Vlaanderen, Wallonië en Brussel tellen ieder 200. De Brusselse regering heeft wel de ambitie uitgesproken om 11.000 publieke laadpalen te installeren tegen 2030. Belofte maakt schuld!

Hoe is het gesteld met de situatie in de rest van Europa? Volgens recente cijfers van de Europese vereniging van autofabrikanten (ACEA) blijkt dat 10 Europese landen niet eens over één snellader per 100 kilometer belangrijke wegen beschikken. Het gaat om landen - op uitzondering van Hongarije - met een marktaandeel van minder dan 3 procent elektrische auto's. 18 EU-lidstaten tellen minder dan vijf oplaadpunten per 100 kilometer weg, slechts 4 Europese landen hebben meer dan tien oplaadpunten per 100 kilometer weg. Ons land haalt met 5,5 laadpalen per 100 kilometer een goed gemiddelde.

Top 5 beste en slechtste landen

De meeste chargers

1. Nederland 47,5 laadpunten

2. Luxemburg 34,5

3. Duitsland 19,4

4. Portugal 14,9

5. Oostenrijk 6,1

De minste chargers

1. Litouwen 0,2 laadpunten

2. Griekenland 0,2

3. Polen 0,4

4. Letland 0,5

5. Roemenië 0,5



Wat opvalt is de ongelijke spreiding van de laadpalen over de grondgebied van ons land. Ruim 90 procent staat in Vlaanderen, Wallonië en Brussel tellen ieder 200. De Brusselse regering heeft wel de ambitie uitgesproken om 11.000 publieke laadpalen te installeren tegen 2030. Belofte maakt schuld! Hoe is het gesteld met de situatie in de rest van Europa? Volgens recente cijfers van de Europese vereniging van autofabrikanten (ACEA) blijkt dat 10 Europese landen niet eens over één snellader per 100 kilometer belangrijke wegen beschikken. Het gaat om landen - op uitzondering van Hongarije - met een marktaandeel van minder dan 3 procent elektrische auto's. 18 EU-lidstaten tellen minder dan vijf oplaadpunten per 100 kilometer weg, slechts 4 Europese landen hebben meer dan tien oplaadpunten per 100 kilometer weg. Ons land haalt met 5,5 laadpalen per 100 kilometer een goed gemiddelde. Top 5 beste en slechtste landen De meeste chargersDe minste chargers