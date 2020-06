Op de website van mobiliteitsorganisatie Touring kan je checken of een bepaald land reeds reizigers toelaat, en vind je een gedetailleerd overzicht van de geldende veiligheidsmaatregelen ter plaatse.

Sinds de verschijning van het coronavirus heeft elk land maatregelen getroffen om de verspreiding ervan te voorkomen. Daardoor zaten we allemaal een hele tijd vast in 'ons kot'. Maar wat zijn die maatregelen vandaag en is het al mogelijk om naar je gekozen vakantiebestemming te reizen? Om dat te weten te komen surf je naar www.touring.be en klik je op 'blog'.

Op deze pagina kan je in één klik zien of een bepaald land al reizigers toelaat, en krijg je een gedetailleerd overzicht van de lokale veiligheidsmaatregelen in 19 landen. Je vindt er informatie van algemene aard (welke afstand moet je houden, mag je een hand geven, moet je een mondmasker dragen), reisbeperkingen (reisadvies, zijn de grenzen open, is vliegverkeer toegelaten, kan je er met de auto naartoe), faciliteiten (zijn hotels, restaurants, winkels, stranden open), campings, evenementen en pechverhelping. Kortom, bijzonder nuttige informatie om je reis degelijk voor te bereiden en van een optimale vakantie te genieten. Noteer ook dat de meeste Europese landen hun grenzen vanaf 15 juni weer openen. (Belga)

