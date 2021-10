Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Zoals er verschillende types elektrische wagens bestaan, zo zijn er ook verschillende types autobanden.

'Voor elk voertuigtype zijn individuele bandenconfiguraties nodig', verduidelijkt Andreas Schlenke, ontwikkelaar bij bandenproducent Continental. 'Dit betekent dat er niet één band is voor alle volledig elektrische voertuigen.'

Toch enkele richtlijnen:

Lage rolweerstand - Het verbruik van een elektrische wagen hangt voor 20 tot 30 procent af van de rolweerstand van de banden. Hoe lager de rolweerstand, hoe lager het verbruik. Je rijdt aanzienlijk goedkoper met banden met een A-classificatie voor rolweerstand.

Sportmodel - Een elektrische wagen accelereert sneller dan een benzine- of dieselauto: een conventionele verbrandingsmotor moet op toeren komen om zijn volle vermogen te bereiken, een elektromotor levert onmiddellijk maximaal koppel. Bij een sportieve rijstijl horen aangepaste banden, met name sportmodellen.

Hoge draagkracht - Een elektrische wagen weegt tot 500 kg meer dan een vergelijkbaar type met verbrandingsmotor. Je hebt dus banden nodig die deze hoge belasting (vooral tijdens het remmen en optrekken) kunnen dragen.

In deze artikelreeks, gespreid over meerdere maanden, krijgt u elke week het antwoord op drie vragen over elektrisch rijden. Zit u met een vraag die nog niet beantwoord werd? Stel ze gerust hier.

