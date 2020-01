Weldra zullen er in Duitsland zelfrijdende auto's rondsnorren op een klein stuk snelweg. De A39 nabij Braunschweig, in Nedersaken, zal dienst doen als proefterrein.

Een deel van de snelweg is er uitgerust met 71 masten, die het gedrag van de zelfrijdende auto's en de verkeersdrukte zullen monitoren, melden de projectpartners.

Volgens nieuwswebsite NDR gaat het om een strook van meer dan 8 kilometer tussen Braunschweig en Wolfsburg. Met de test willen de initiatiefnemers de verkeersdata in real time naar de zelfrijdende wagens sturen.

De masten communiceren ook onderling. Zo willen ze rijhulpsystemen, bijvoorbeeld om voldoende afstand te houden of hulp bij het wisselen van rijstrook, duidelijk verbeteren, meldt het Duitse ruimtevaartinstituut DLR.

De test gebeurt anoniem: beelden van inzittenden en nummerplaten worden niet opgeslagen.

De strook maakt deel uit van het 'Testveld Nedersaksen'. Op termijn moet het proefterrein uitbreiden tot zowat 280 kilometer op verschillende snelwegen en secundaire wegen. DLR leidt het project.

Een deel van de snelweg is er uitgerust met 71 masten, die het gedrag van de zelfrijdende auto's en de verkeersdrukte zullen monitoren, melden de projectpartners.Volgens nieuwswebsite NDR gaat het om een strook van meer dan 8 kilometer tussen Braunschweig en Wolfsburg. Met de test willen de initiatiefnemers de verkeersdata in real time naar de zelfrijdende wagens sturen. De masten communiceren ook onderling. Zo willen ze rijhulpsystemen, bijvoorbeeld om voldoende afstand te houden of hulp bij het wisselen van rijstrook, duidelijk verbeteren, meldt het Duitse ruimtevaartinstituut DLR. De test gebeurt anoniem: beelden van inzittenden en nummerplaten worden niet opgeslagen. De strook maakt deel uit van het 'Testveld Nedersaksen'. Op termijn moet het proefterrein uitbreiden tot zowat 280 kilometer op verschillende snelwegen en secundaire wegen. DLR leidt het project.