We botsen vaker elektrisch

Het is uitzonderlijk dat een verzekeringsmaatschappij inzage geeft in de ongevallenstatistieken. Axa doorbreekt de omerta en meldt dat EV’s tot de helft meer betrokken zijn bij ongevallen in vergelijking met klassiek gemotoriseerde auto’s.

Elektrisch aangedreven auto’s zien er nagenoeg hetzelfde uit als het equivalent met een diesel- of benzinemotor en toch zijn ze fundamenteel anders. Om te beginnen heeft het gros van de (gedeeltelijk) elektrisch aangedreven voertuigen een SUV-koetswerk met een hoger zwaartepunt. Twee: deze voertuigen wegen soms tot 1/3 zwaarder door de batterij. Drie: EV’s leveren een veel hoger vermogen dan voertuigen met een verbrandingsmotor.

Precies die cocktail maakt een dergelijk voertuig complexer om te beheersen. Een klassieke sportwagen – die door velen als gevaarlijk wordt gepercipieerd en waarvoor verzekeringen een hoger tarief hanteren – heeft dikwijls een vergelijkbaar vermogen, maar doet het in de ongevallenstatistieken beter omwille van het lagere gewicht en het dito zwaartepunt.

Instant motorkoppel

De motoren van elektrische auto’s leveren hun maximale motorkoppel al vanaf de start. Bij een verbrandingsmotor komt pas bij 2.000 omwentelingen de maximale trekkracht vrij. De elektromotor doet dat vanaf 0 toeren per minuut. Dat zorgt voor een waanzinnig acceleratievermogen wat in het dagelijkse verkeer niet altijd even wenselijk is.

In onervaren handen zorgt precies die ‘instant versnelling’ voor onverwacht brutale acceleraties. Wanneer het voertuig vervolgens moet remmen, speelt het hoge gewicht en het hoge zwaartepunt hem parten met aanrijdingen tot gevolg.

Heel wat elektrische modellen zijn ronduit overgemotoriseerd. De oorzaak is vooral marketing-technisch. Omdat elektrische wagens veel duurder zijn, wil men de consument de illusie geven een ‘sportieve wagen’ te kopen door de elektromotor meer pk’s te geven. In tegenstelling tot verbrandingsmotoren is extra elektrisch vermogen nauwelijks duurder om te produceren.

Men kan zich de vraag stellen waarom een elektrische SUV 200 of 300 pk aan boord moet hebben. Mogelijk is een minder krachtige versie niet alleen veiliger maar puurt die ook meer kilometers uit de batterij.

Wie betaalt?

De combinatie van veel vermogen en een onaangepast rijgedrag zorgt volgens Axa voor 50 % meer ongevallen in vergelijking met diesel- of benzinewagens. Of dat onaangepaste rijgedrag volledig op rekening van de elektroaandrijving kan worden geschreven, is niet zeker.

Een blik op de verkoopcijfers leert ook dat ruim 90 % van de elektrische voertuigen bedrijfs- of leasingwagens zijn waarbij de bestuurder zelden de volledige financiële gevolgen draagt na een aanrijding. In het verleden vroegen we verzekeraars wel vaker naar een opsplitsing tussen het aantal ongevallen met privéwagens en bedrijfswagens, maar telkens bleek de omerta absoluut. Tot vandaag…