De Britse constructeur van elektrische voertuigen Watt Electric Vehicle Company brengt een sportwagen met vintage trekjes uit, die sterk gelijkt op de iconische Porsche 356.

Elektrische wagens zijn niet altijd een synoniem voor puur rijplezier of passie op vier wielen, op enkele onbetaalbare supercars na. Daar wil Watt Electric Vehicle Company verandering in brengen.

Het bedrijf uit Cornwall ontwikkelde het Spaces modulair EV-platform, dat de basis vormt voor uitgebreide reeks elektrische wagens, met ruime toepassingsmogelijkheden, die steeds toegankelijk en betaalbaar zullen zijn.

Intussen werden de eerste beelden getoond van het eerste productiemodel van deze constructeur dat binnen enkele weken wordt onthuld: de EV Coupe.

Watt geeft zelf aan dat het design van deze coupé geïnspireerd is op een klassieke sportwagen uit de jaren 50. Het is dan ook geen toeval dat dit voertuig een kopie lijkt van de Porsche 356, een van de grote klassiekers uit deze periode. Niet echt origineel, maar wel mooi, deze elektrische sportwagen met vintage trekjes.

Voorlopig deelde Watt nog maar enkele technische specificaties van deze 'elektrische 356' mee. Net als de Porsche van weleer bevindt de motor van deze coupé zich achteraan en wordt hij op de achterwielen aangedreven. Zijn energie wordt opgeslagen in een accupakket met een capaciteit van 40 kWh, wat volgens de constructeur goed zou moeten zijn voor een WLTP-rijbereik van ongeveer 370 kilometer.

Aangezien het gewicht nog geen 1.000 kilogram bedraagt zouden de prestaties meer dan behoorlijk moeten zijn. Verder laat de 50:50 gewichtsverdeling over beide assen een uitgebalanceerd en dynamisch rijgedrag vermoeden.

Meer technische details en prijzen volgen weldra, na de voorstelling van deze nieuwe elektrische coupé van Watt Electric Vehicle Company.

Bekijk een video

