Opel werkt aan een bestelwagen met een elektrische aandrijving maar die gevoed wordt door een brandstofcel in plaats van een batterij. Je tankt de wagen zoals we dat gewend zijn, maar in een waterstofstation.

De reden dat Opel aan dergelijke technologie werkt, ligt voor de hand. De batterij-aangedreven versie van deze ruime bestelwagen bestaat al en komt in de praktijk met één laadbeurt 300 km ver. Wanneer men evenwel in een heuvelachtige omgeving (bijvoorbeeld de Ardennen) rijdt, maar ook 's winters als de warmtepomp flink wat energie uit de batterij trekt of wanneer de gebruiker een zware aanhangwagen moet slepen, slinkt de autonomie aanzienlijk.

De Vivaro e Hydrogen moet hier een oplossing bieden. Die heeft geen batterij, want een brandstofcel zet waterstof om in elektriciteit die de motor voedt. Omdat je de wagen op enkele minuten kan voltanken - vergelijkbaar met de dieselbusjes van vandaag - is hij perfect inzetbaar op voorwaarde dat er extra tankstations komen voor waterstof.

Opel belooft een actieradius van ruim 400 km en de bestelwagen biedt een laadvermogen van 6,1 m3 omdat de opslagtanks onderaan het voertuig liggen zodat de laadruimte onaangeroerd blijft. De Duitse constructeur wil al vanaf de herfst 2021 de eerste exemplaren leveren.

De reden dat Opel aan dergelijke technologie werkt, ligt voor de hand. De batterij-aangedreven versie van deze ruime bestelwagen bestaat al en komt in de praktijk met één laadbeurt 300 km ver. Wanneer men evenwel in een heuvelachtige omgeving (bijvoorbeeld de Ardennen) rijdt, maar ook 's winters als de warmtepomp flink wat energie uit de batterij trekt of wanneer de gebruiker een zware aanhangwagen moet slepen, slinkt de autonomie aanzienlijk. De Vivaro e Hydrogen moet hier een oplossing bieden. Die heeft geen batterij, want een brandstofcel zet waterstof om in elektriciteit die de motor voedt. Omdat je de wagen op enkele minuten kan voltanken - vergelijkbaar met de dieselbusjes van vandaag - is hij perfect inzetbaar op voorwaarde dat er extra tankstations komen voor waterstof. Opel belooft een actieradius van ruim 400 km en de bestelwagen biedt een laadvermogen van 6,1 m3 omdat de opslagtanks onderaan het voertuig liggen zodat de laadruimte onaangeroerd blijft. De Duitse constructeur wil al vanaf de herfst 2021 de eerste exemplaren leveren.