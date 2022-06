Watercapsules maken tanken handiger en flexibeler

Ook waterstof laat emissieloos en koolstofneutraal autorijden toe. Daarvoor ontwikkelde Toyota capsules die het tanken van waterstof flexibeler en geschikter maken voor verschillende toepassingen, ook naast de auto.

De overgang naar een andere vorm van transport gaat of valt met de infrastructuur die al dan niet voorhanden is. Zo laat ook waterstof emissieloos en koolstofneutraal autorijden toe, maar zijn er tot nog toe zeer weinig tankmogelijkheden in onze contreien. Toch verdient deze vorm van aandrijving een kans, omdat ze eveneens schoon 100 % elektrisch transport toelaat.

Alleen wordt hierbij de elektriciteit aan boord van het voertuig geproduceerd in een brandstofcel die waterstof omzet in stroom voor een elektromotor die voor de aandrijving zorgt. De enige uitstoot is zuiver water. Op voorwaarde natuurlijk dat die waterstof duurzaam wordt aangemaakt, bijvoorbeeld met windenergie.

De waterstofcapsules zijn beschikt voor toepassingen binnen- en buitenshuis.

Brede toepassing

Om deze toepassingen voor het vervoer iets eenvoudiger en praktischer te maken, ontwikkelde Toyota samen zijn dochteronderneming Woven Plant Holdings draagbare watercapsules die snel en eenvoudig vervangen kunnen worden. Het gebruik ervan is trouwens niet enkel geschikt voor de auto, maar ook voor andere toepassingen zowel binnen- als buitenshuis.

De watercapsules van Toyota en Woven Plant Holdings worden momenteel ingezet in een uitgebreid testprogramma dat tot een productieproces zal leiden als het aan de Japanse constructeur ligt. De watercapsule heeft een gestandaardiseerde behuizing, zodat ze makkelijk uitwisselbaar is en in verschillende applicaties gebruikt kan worden, en is compact (40 cm hoog en 18 cm in diameter) en licht (5 kg) om makkelijk te kunnen vervoeren.