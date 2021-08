Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Een elektrische wagen is een investering in duurzaamheid. Zonnepanelen zijn een investering in duurzaamheid. Maak de optelsom en verdubbel je winst? Of is dat is makkelijker geteld dan gedaan?

Elektriciteit is groener dan fossiele brandstoffen, maar kan wel een deel van zijn milieuwinst verliezen wanneer die wordt geproduceerd in een centrale met een hoge ecologische voetafdruk. Van zelf opgewerkte zonne-energie weet je zeker dat die op en top groen is.

Een laadpaal koppelen aan zonnepanelen vergt slechts een kleine ingreep. Bij heel wat installateurs kan je trouwens zowel zonnepanelen als een laadpaal bestellen. Al legt de stroom wel een hele weg af om van je zonnepanelen tot in je wagen te geraken. Zonnepanelen leveren gelijkstroom, die in huis via een omvormer wordt omgezet naar wisselstroom. In je auto moet die echter terug worden omgezet, omdat de accu van een elektrische auto enkel kan worden opgeladen met gelijkstroom. Gelukkig bestaan er vandaag ook laadpalen die je zo kan instellen dat ze elektriciteit rechtstreeks via de zonnepanelen afnemen, waardoor de dubbele omzetting overbodig wordt.

Er zijn tegenwoordig ook laadpalen die samenwerken met zonnepanelen. Deze laders voor thuis zijn zo in te stellen dat er uitsluitend energie (stroom) gebruikt wordt die rechtstreeks via de zonnepanelen geleverd wordt.

