Het interieur van een auto wordt bij een auto met verbrandingsmotor vooral opgewarmd door restwarmte van de motor. Een elektrische auto produceert amper restwarmte en moet daarom een beroep doen op een elektrische bijverwarming.

Die verbruikt heel wat energie, en die energie wordt afgenomen van de batterij, wat een nefast effect heeft op het rijbereik - zeker in de winter. Daarom is het belangrijk om de auto op voorhand op temperatuur te brengen, wanneer hij nog ingeplugd is.

Om onderweg zo efficiënt mogelijk warmte te creëren beschikken vele elektrische auto's vandaag over een warmtepomp. Die onttrekt warmte aan de buitenlucht of eventuele restwarmte uit de batterij en de aandrijflijn. Hierdoor moet je geen energie uit de accu van de wagen nemen en kan je dus verder rijden. De warmtepomp gebruikt een compressor om het koelmiddel aan te drijven en warmte van andere delen van de wagen naar het interieur te verplaatsen. Omdat dit proces efficiënter is dan een elektrische verwarming, bespaart het batterijvermogen en helpt het je om de reële actieradius te vergroten.

