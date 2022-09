Wat is het geheim achter het succes van Skoda?

De overname door Volkswagen in 1991 behoedde Skoda voor de ondergang. Intussen is Skoda uitgegroeid tot het meest performante volumemerk van de Duitse autogroep. Het roemrijke Tsjechische automerk staat voor visie, innovatie en daadkracht, de concept car Vision 7S is daar een sprekend voorbeeld van.

31 augustus 2022 is een zoveelste mijlpaal in de roemrijke geschiedenis van Skoda. In Mlada Boleslav, de thuishaven van het Tsjechische automerk op een uurtje autorijden van de hoofdstad Praag, haalde Skoda-topman Klaus Zellmer vorige week het doek van de concept car VISION 7S.

Splinternieuw en richtinggevend design

Het studiemodel oogt stoer, functioneel en authentiek. Het futuristisch interieur van de 7-zitter SUV onderscheidt zich door duurzame materialen, intuïtieve bediening en interactieve oppervlakken. Volgens chief designer Olivier Stefani is de nieuwe designtaal in een recordtijd van enkele maanden uitgewerkt en combineert die beproefde oplossingen met nieuwe, gedurfde elementen. De nieuwe designtaal zal vanaf nu de look en aerodynamica van de toekomstige Skoda-modellen bepalen.

De nieuwkomer is het eerste model met de nieuwe zogenaamde, ‘Tech-Desk’-voorkant met een grille die aanzienlijk vlakker en breder is geworden. Typerend zijn de smalle, rechtopstaande koplampen die, in combinatie met de in de voorschermen doorgetrokken dagrijverlichting, een T-vorm vertonen.

Ook achteraan loopt de bovenste lijn van de LED-lichten door in de zijpanelen en ontstaat een T-vorm. Die vinden we ook terug in de cameraspiegels en verticaal geplaatste deurgrepen die in de carrosserie zijn verzonken.

De hoge flanken en de zogenaamde ‘Tornado’-lijn die het bodywork en de zijramen scheidt, bezorgen de VISION 7S een stoere aanblik. Het licht aflopende dak vloeit achteraan over in een forse spoiler die een optimale stroomlijn oplevert. De typografie van de merknaam is verwerkt in de driehoekige D-stijlen, het nieuwe merklogo op de motorkap en achterklep is verlicht. In het midden van de voor- en achterbumper is een oranje spijl verwerkt waarmee het hoogspanningssysteem uitgeschakeld kan worden ingeval van een noodsituatie. De voor- en achterbumper zijn vervaardigd uit gerecyclede banden. Ook voor de aankleding van het interieur gebruikt Skoda duurzame en extreem slijtvaste materialen.

Drive en Relax

Zoals te verwachten, heeft Skoda veel aandacht besteed aan het bedieningsgemak van de VISION 7S. De menustructuur en functies van het infotainment zijn vereenvoudigd, zodat de haptische en visuele toetsen op het ‘zwevende’ touchscreen intuïtiever kunnen worden bediend. Binnen de Volkswagen Group heeft men blijkbaar geleerd uit de fouten uit het verleden. Het infotainmentsysteem dat terug te vinden is in de recente Audi-, Seat-, Skoda- en Volkswagen-modellen is immers allesbehalve een toonbeeld van bedieningsgemak.

De Skoda VISION 7S biedt twee interieurconfiguraties: Drive en Relax. In de Drive-mode beschikt de bestuurder over een head-up display met augmented reality en een 8” instrumentarium. De belangrijkste functies kunnen worden bediend met haptische draaischakelaars in een oranje kleurtje. Centraal op het dashboard bevindt zich een groot en draaibaar verticaal 14,6” display waarop de kaart en instructies duidelijk leesbaar zijn. In de Relax-mode, tijdens een laadstop bijvoorbeeld, draaien het afgevlakte stuurwiel en instrumentarium helemaal weg, schuiven de stoelen op de eerste en tweede zitrij naar binnen en kantelen die achterover waardoor de inzittenden een ontspannende ligpositie kunnen innemen bij het bekijken van een video of kortfilm op het centrale beeldscherm dat in de relax-mode in een horizontale stand kantelt.

Voor de aankleding van het futurstisch ogende interieur van de VISION 7S gebruikt Skoda duurzame materialen.jpg

De doorschijnende bekleding van de interactieve deurpanelen lichten op in een bepaalde kleur die correspondeert met de verschillende functies. Oranje voor het ontgrendelen van de portieren, rood en blauw voor de temperatuurregeling. De kinderen kunnen de panelen ook gebruiken als tekenbord.

Simply clever

Skoda heeft een patent op simply clever innovaties. Zo kan op de centrale tussenconsole van de VSION 7S een kinderzitje worden geplaatst. Dit is de veiligste positie in de auto en biedt de passagiers op de tweede zitrij de mogelijkheid om de baby constant in ogenschouw te nemen. Complementair stuurt een camera in het dak van de auto beelden van de baby in real time door naar het infotainmentscherm zodat ook de bestuurder en bijrijder een oogje in het zeil kunnen houden.

Elektrificatieproces in stroomversnelling

Naar aanleiding van de wereldpremière van de VISION 7S gaf Skoda-topman Klaus Zellmer toelichting bij de versnelling in de elektrificatiestrategie van het merk. Tussen nu en 2026 worden drie nieuwe, volledig elektrische modellen geïntroduceerd. Het gaat om een kleine auto, een compacte SUV en een 7-persoons SUV (5,02 m).

De VISION 7S is een voorafbeelding van dit nieuwe e-topmodel en is gebaseerd op het modulaire elektrisch platform (MEB) van Volkswagen. De concept car heeft een accupakket van 89 kWh aan boord met een laadvermogen van 200 kW. Volgens de constructeur beschikt de VISION 7S over een WLTP-rijbereik van meer dan 600 kilometer.

Volgens Zellmer zal tegen 2030 meer dan 70 procent van alle in Europa verkochte Skoda’s elektrisch zijn aangedreven. Om dit doel te kunnen realiseren, investeert Skoda de komende vijf jaar 5,6 miljard extra in elektrische mobiliteit en nog eens 700 miljoen in digitalisering.

In de transitiefase richting volledig elektrische mobiliteit versterkt Skoda zijn modellenaanbod met nog efficiëntere en milieuvriendelijkere verbrandingsmotoren. In de loop van 2023 komen de nieuwe Superb en Kodiaq op de markt, een update van de Octavia volgt in 2024.

Tegen 2026 brengt Skoda drie nieuw volledig elektrische modellen op de markt met als blikvanger de 7-zitter SUV waarvan de VISION 7S een voorafbeelding is.jpg

Duurzaamheid prioriteit

Duurzaamheid krijgt ook bij Skoda opperste prioriteit. Dat begint al bij de invulling van de nieuwe Corporate Identity (CI). Die gebruikt vanaf nu twee kleuren groen, te weten Emerald en Electric Green. Voornoemde kleuren worden geassocieerd met ecologie, duurzaamheid en elektromobiliteit. In eerste instantie wordt de nieuwe CI enkel toegepast in het communicatiemateriaal van het merk, vanaf 2024 zal die ook worden geïmplementeerd in de nieuwe modellen.

Daarnaast, en dat is veel belangrijker, gebruikt Skoda elektriciteit uit hernieuwbare energie. Bovendien gaat Skoda zijn accupakketten voortaan in de onmiddellijke nabijheid van de fabriek in Mlada Boleslav assembleren. Op die manier verkleint Skoda de ecologische voetafdruk van zijn auto’s.

Auto voor het volk

Binnen de Volkswagen Group is Skoda uitgegroeid tot het meest performante volumemerk, mét modellen die het verschil maken. Bij vergelijkende autotests halen Skoda-modellen almaar vaker een betere scoren dan hun concurrenten, ze scoren ook beter dan de modellen van zustermerken Seat en VW.

Het is een publiek geheim dat de VW-directie in Wolfsburg met afgunst naar de realisaties en gunstige bedrijfsresultaten van het Tsjechische dochtermerk kijkt. Voor tal van topmensen van de Volkswagen Group is Skoda een tussenstop geweest naar een hoger niveau binnen de hiërarchie van de autogroep.

Bewogen geschiedenis

De geschiedenis van het merk gaat terug tot het einde van de negentiende eeuw. In Mlada Loleslav, gelegen in het toenmalige Oostenrijs-Hongaarse keizerrijk, startten boekhandelaar Vaclav Laurin en zijn vriend fietsenmaker Vaclav Klement een (motor)fietsenfabriek die zo veel succes kende dat het duo in 1905 besloot om ook vierwielers te gaan bouwen. In 1907 verliet de eerste Laurin & Klement FF met een achtcilindermotor de fabriek, enkele jaren later gevolgd door de Hispano Suiza die vooral bij de rijke bourgeoisie in de smaak viel.

In 1925 veranderde de merknaam L&K in Skoda en werd het gamma uitgebreid met luxueuze en peperdure modellen die de evenknie waren van Mercedes-Benz en Rolls-Royce. In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog maakte Skoda snel naam met betrouwbare en betaalbare auto’s met een voor die tijd en die prijsklasse ongewoon hoog rijcomfort.

Onder het daaropvolgende communistische regime verkommerde Skoda tot een slecht gemanaged staatsbedrijf met gedateerde modellen en verouderde technologie. De overname door Volkswagen in 1991 leidde de wederopstanding van het roemrijke merk in.

Vandaag is Skoda een van de sterkhouders van de Volkswagen Group. Het dankt zijn succes aan een duidelijke toekomstvisie en consequente prijs- en modellenpolitiek. Skoda biedt value for money! Modieus verpakt bovendien en uitgerust met de modernste technologie op het vlak van aandrijving, veiligheid en connectiviteit. Door meer gebruik te maken van gerecyclede en recycleerbare materialen scoort het Tsjechische merk ook goed inzake duurzaamheid.

Een en ander verklaart de ijzersterke positie van Skoda op de bedrijfswagenmarkt. Beheerders van grote wagenparken, lease- en taxibedrijven laten zich niet leiden door emotionele overwegingen of peptalk maar door de Total Cost of Ownership (TCO), waarbij elke euro telt. Is de TCO gunstig, mag een merk leveren. Is die ongunstig, maak je als merk geen kans. Daarmee is alles gezegd.