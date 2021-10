Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Een slimme laadpaal beschikt over technologische snufjes die een gewone laadpaal niet heeft.

Hij tekent je exacte verbruik op, waardoor het makkelijk is om de stroomkosten van je elektrische wagen door te rekenen aan je werkgever. Deze functie laat je ook toe om anderen tegen betaling te laten laden aan jouw laadpaal. Als werkgever kan je het verbruik van werknemers en bezoekers accuraat meten en indien gewenst toegangsrestricties instellen.

Een slimme laadpaal volgt het totale elektriciteitsverbruik in je woning op. Hij bepaalt de laadsnelheid van je elektrische wagen automatisch in functie van de beschikbare capaciteit. Zo geraakt de netwerkaansluiting nooit overbelast. Hoe lager het elektriciteitsverbruik in huis, hoe hoger de laadsnelheid van je wagen.

Als je thuis zonnepanelen hebt liggen, dan haalt een slimme laadpaal eerst stroom uit die zonnepanelen en pas daarna uit het elektriciteitsnet. Meer nog, een slimme laadpaal kan tijdens piekmomenten van verbruik in huis ook elektriciteit uit je auto halen om je wasmachine of vaatwasser de doen draaien. Dat principe heet bi-directioneel laden.

Hij tekent je exacte verbruik op, waardoor het makkelijk is om de stroomkosten van je elektrische wagen door te rekenen aan je werkgever. Deze functie laat je ook toe om anderen tegen betaling te laten laden aan jouw laadpaal. Als werkgever kan je het verbruik van werknemers en bezoekers accuraat meten en indien gewenst toegangsrestricties instellen.Een slimme laadpaal volgt het totale elektriciteitsverbruik in je woning op. Hij bepaalt de laadsnelheid van je elektrische wagen automatisch in functie van de beschikbare capaciteit. Zo geraakt de netwerkaansluiting nooit overbelast. Hoe lager het elektriciteitsverbruik in huis, hoe hoger de laadsnelheid van je wagen.Als je thuis zonnepanelen hebt liggen, dan haalt een slimme laadpaal eerst stroom uit die zonnepanelen en pas daarna uit het elektriciteitsnet. Meer nog, een slimme laadpaal kan tijdens piekmomenten van verbruik in huis ook elektriciteit uit je auto halen om je wasmachine of vaatwasser de doen draaien. Dat principe heet bi-directioneel laden.