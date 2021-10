Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Automerken zijn constant op zoek naar alternatieve businessmodellen om extra inkomsten te verwerven.

Die zoektocht heeft interessante initiatieven opgeleverd zoals autodelen, korte-termijnverhuur en private lease. Enkele constructeurs bieden inmiddels ook auto-abonnementen aan, geïnspireerd door het succes van Spotify en Netflix.

Deze formule richt zich vooral op een jongere doelgroep. Voor veel jongeren is een auto een gebruiksvoorwerp en geen statussymbool. Ook de administratie die de aankoop van een nieuwe auto met zich brengt, stoot hen tegen de borst. En laten we het financiële aspect niet vergeten: er is niet alleen de aankoop maar ook de kosten voor onderhoud, verzekering en belastingen. Die extra kosten worden onderschat.

Wie een auto-abonnement neemt, hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Hij of zij bestelt zijn of haar auto online, krijgt die aan huis geleverd, de prijs is all-in, alle administratieve formaliteiten zijn vervuld door de aanbieder. Het abonnement is meestal maandelijks opzegbaar.

Die zoektocht heeft interessante initiatieven opgeleverd zoals autodelen, korte-termijnverhuur en private lease. Enkele constructeurs bieden inmiddels ook auto-abonnementen aan, geïnspireerd door het succes van Spotify en Netflix.Deze formule richt zich vooral op een jongere doelgroep. Voor veel jongeren is een auto een gebruiksvoorwerp en geen statussymbool. Ook de administratie die de aankoop van een nieuwe auto met zich brengt, stoot hen tegen de borst. En laten we het financiële aspect niet vergeten: er is niet alleen de aankoop maar ook de kosten voor onderhoud, verzekering en belastingen. Die extra kosten worden onderschat. Wie een auto-abonnement neemt, hoeft zich daar geen zorgen over te maken. Hij of zij bestelt zijn of haar auto online, krijgt die aan huis geleverd, de prijs is all-in, alle administratieve formaliteiten zijn vervuld door de aanbieder. Het abonnement is meestal maandelijks opzegbaar.