De levensduur van een elektrische wagen wordt grotendeels bepaald door de levensduur van zijn accu. Over de houdbaarheid van die accu bestond aanvankelijk wat twijfel, maar die is intussen verdwenen.

Uit onafhankelijke metingen blijkt dat de meeste elektrische auto's na 5 jaar nog een accucapaciteit van 90 procent hebben. Onder normale omstandigheden haalt een accu minimaal 250.000 kilometer, heel wat meer dan de 150.000 kilometer die eerst werd voorspeld.

Professor Maarten Steunbuch van de Technische Universiteit in Eindhoven stelt zelfs dat een accu tot 30 jaar haalt als je gemiddeld 15.000 kilometer per jaar aflegt. Volgens Geotab, de wereldleider op de markt van telematicadiensten, slijt de batterij van een elektrische auto met ongeveer 2,3 procent per jaar.

Polestar bijvoorbeeld geeft 8 jaar garantie (tot 160.000 km) op de lithium-ion batterij in zijn wagens. Dat doen ook de meeste andere merken.

