Vanaf 2026 zullen nieuwe bedrijfswagens enkel fiscaal aftrekbaar zijn als ze geen CO2 uitstoten. Dat heeft de federale regering onlangs beslist.

Concreet behouden enkel elektrische wagens hun fiscaal voordeel. Die aftrek wordt wel geleidelijk aan teruggeschroefd, van 95 procent in 2027 tot 67,5 procent in 2031.

In bestaande contracten wordt niet ingegrepen. Voor diesels en benzines die tot 1 juli 2023 worden ingeschreven als bedrijfswagen, blijft de huidige regeling gelden. Tussen juli 2023 en 2026 komt er een overgangsregeling, waarbij de aftrekbaarheid stelselmatig wordt afgebouwd.

België wil op die manier het wagenpark verduurzamen. Mensen die thuis een laadpunt installeren, krijgen een belastingvermindering. Ook bedrijven komen daarvoor in aanmerking, op voorwaarde dat ze hun laadpalen deels openstellen voor publiek gebruik. Tegelijk maakt de federale regering de alternatieven voor de wagen aantrekkelijker, door het systeem van het mobiliteitsbudget uit te breiden.

