De batterij van een elektrische auto slijt. Hoe lang hij meegaat, hangt onder meer af van het aantal laadcycli, de blootstelling aan extreme temperaturen, de mate waarin hij diep wordt ontladen en de leeftijd.

Onder normale omstandigheden gaat een gemiddelde EV-batterij probleemloos tien jaar en 200.000 kilometer mee alvorens hij te veel capaciteit verliest om nog dagelijks bruikbaar te zijn.

De batterij begint dan aan zijn tweede levensfase. Volgens Bloomberg is hij nog perfect te gebruiken als opslagbatterij gedurende zeven tot tien jaar. Een voorbeeld van een project waarbij oude EV-batterijen worden gebruikt als opslag voor duurzame energie, is de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Overdag creëren 4.200 zonnepanelen een massa energie die wordt opgeslagen in tientallen oude EV-batterijen. 's Avonds geven de batterijen de energie af om bijvoorbeeld het stadion te verlichten.

Op het einde van zijn tweede leven moet de EV-batterij worden gerecycleerd. Tussen nu en 2030 zou er naar schatting ruim 12 miljoen ton aan automotive lithium-ionbatterijen ontmanteld worden. De kostbare stoffen die ze bevatten - lithium, kobalt, nikkel en mangaan - kunnen opnieuw als grondstof worden aangewend voor nieuwe batterijen.

