De Mini Vision Urbanaut is een futuristische interpretatie van een minibusje als vrijetijdswagentje. Het segement van de bestelwagens en dat van de compacte motorhomes evolueert continu en door de gezondheidscrisis die we nu meemaken groeit de behoefte aan alternatieve manieren om op vakantie te gaan. Met deze bijzonder futuristische Vision Urbanaut concept toont Mini hoe zijn 'Mini-bus' er zou kunnen uitzien.

De Mini Vision Urbanaut heeft een 100% elektrische aandrijving werd ontworpen rond het interieur. De designers hebben kozen bovenal voor een ruim interieur, wat het ongewone formaat van de Mini (4,46 m) verklaart. Er wordt een uitermate modulaire indeling met vier zitplaatsen voorzien met twee draaibare voorstoelen.

De rugleuningen van de grote stoelen achterin kan men handmatig neerklappen om te rusten of te slapen. Wanneer de auto stilstaat, wordt het dashboard verlaagd en wordt de bestuurdersruimte een comfortabele zithoek. Bovendien kan de voorruit naar boven worden geopend als de auto stilstaat, zodat er een soort balkon ontstaat dat herinnert aan de mythische VW-busjes uit de jaren vijftig van de vorige eeuw. Zoals bij elke Mini staan de wielen op de vier hoeken van het koetswerk wat voor korte overhangen zorgt zodat de wagen compact oogt en erg wendbaarheid belooft te zijn. De specifieke Mini-details zoals de koplampen en de logo's maken gebruik van LED-technologie.

Uiteraard heeft ook dit model recht op de nieuwste connectiviteits- en infotainmenttechnologieën. Het project zit nog in de conceptfase, maar het zal ongetwijfeld in de smaak vallen bij Mini-enthousistelingen en bij lefhebbers van omgebouwde bestelwagentjes.(Belga)

