Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

België toont zich vastberaden om het autoverkeer te verduurzamen. Bedrijfswagens, goed voor ruim 20 procent van het totale wagenpark in ons land, zullen vanaf 2026 enkel nog fiscaal aftrekbaar zijn als ze geen CO2 uitstoten. Een bijna dwingende stimulans om over te schakelen naar elektrisch vervoer.

Onze federale regering heeft dure beloften gedaan over de vergroening van ons bedrijfswagenpark, maar durft zich bij nader inzien toch niet te verbinden aan een concrete timing. In haar wetsvoorstel van 14 september ontbreken enkele verwachte wijzigingen met betrekking tot het mobiliteitsbudget. De sociale partners willen naar verluidt bepaalde passages heronderhandelen en vragen daarom om uitstel. De officiële startdatum van onze groene mobiliteitstoekomst ligt dus nog niet helemaal vast. Maar uitstel is geen afstel.

Een ijkpunt: de Amerikaanse president Joe Biden heeft aangekondigd dat tegen 2030 de helft van alle nieuw verkochte auto's in zijn land emissievrij moet zijn.

Onze federale regering heeft dure beloften gedaan over de vergroening van ons bedrijfswagenpark, maar durft zich bij nader inzien toch niet te verbinden aan een concrete timing. In haar wetsvoorstel van 14 september ontbreken enkele verwachte wijzigingen met betrekking tot het mobiliteitsbudget. De sociale partners willen naar verluidt bepaalde passages heronderhandelen en vragen daarom om uitstel. De officiële startdatum van onze groene mobiliteitstoekomst ligt dus nog niet helemaal vast. Maar uitstel is geen afstel.Een ijkpunt: de Amerikaanse president Joe Biden heeft aangekondigd dat tegen 2030 de helft van alle nieuw verkochte auto's in zijn land emissievrij moet zijn.