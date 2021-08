Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Nergens rollen er meer elektrische wagens van de band dan in China. Dat is niet enkel het werk van Chinese automerken, ook Europese constructeurs bouwen er fabrieken voor de productie van hun elektrisch wagenpark. Voor Polestar, een joint venture tussen Volvo en het Chinese Zhejiang Geely Holding, is China vertrouwd terrein.

China, het land van de rijzende zon? Er worden alvast meer elektrische wagens verkocht dan waar ook ter wereld. De groeicurves voor de komende 5 jaar wijzen resoluut naar de hemel: dankzij de aanhoudende economische groei en stijgende welvaart in het land kunnen steeds meer Chinezen - ruim 1,4 miljard in totaal - er zich een (nieuwe) wagen veroorloven. Bij voorkeur een elektrische wagen. De overheid wijst hen de juiste weg door te zwaaien met groene premies.

Ook bedrijven kunnen rekenen op overheidssteun in uiteenlopende vormen. Niet onbelangrijk: in China studeren elk jaar miljoenen hoogopgeleide jongeren af die allemaal snel veel geld willen verdienen. Vooralsnog ligt het loonniveau er lager dan in Europa, maar de kloof wordt kleiner. Maar intussen profiteren ook Europese automerken die in China produceren van het loonverschil.

Nog een troef: China bezit ongeveer 90 procent van de wereldwijde voorraad zeldzame aardmetalen, zowat de bouwstenen van een elektrische motor. Dicht bij de bron, daar wil je zijn.

