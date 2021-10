Volvo Cars liet maandag weten dat het nog dit jaar een notering op de beurs van Stockholm wil bekomen. Het verrassende nieuws komt een week nadat ook zustermerk Polestar plannen in die zin bekendmaakte.

De overname van Volvo Cars in 2008 door de Chinese autoconstructeur Geely is het beste wat het Zweedse automerk kon overkomen. Daar is intussen iedereen het over eens. Sindsdien gaat het immers steil bergop met Volvo Cars, nieuwe modellen en een nieuw marktpositionering hebben de omzet en marges fors doen stijgen.

...

De overname van Volvo Cars in 2008 door de Chinese autoconstructeur Geely is het beste wat het Zweedse automerk kon overkomen. Daar is intussen iedereen het over eens. Sindsdien gaat het immers steil bergop met Volvo Cars, nieuwe modellen en een nieuw marktpositionering hebben de omzet en marges fors doen stijgen. Volvo Cars behoort tot de snelst groeiende automerken in Europa en heeft een geschatte waarde van 25 à 30 miljard dollar, inbegrepen de 50 procent Polestar-aandelen die Volvo Cars bezit. De Zweedse autobouwer hoopt via de beursgang zo'n 2,5 miljard euro vers kapitaal binnen te halen. Die extra middelen zijn nodig om de dure investeringen in de elektrificatie van zijn gamma te kunnen financieren. Volvo Cars wil zelf batterijen gaan ontwikkelen en bouwen om zo minder afhankelijk te zijn van Aziatische toeleveranciers. Het heeft daartoe een overeenkomst afgesloten met het Zweedse Northvolt. Volvo Cars wil ook meer auto's gaan produceren, gedacht wordt aan 1,2 miljoen exemplaren in 2025. Tegen die tijd moet de helft van alle verkochte Volvo-modellen volledig elektrisch zijn, zal de helft van alle software door eigen IT-specialisten worden ontwikkeld en hoopt men 50 procent van de verkoop online te kunnen realiseren. Bovenal wil Volvo Cars winstgevend zijn, Volvo-topman Hakan Samuelsson mikt op een marge van 8 à 10 procent. Nog is 98 procent van de Volvo-aandelen in handen van het Chinese moederbedrijf dat zelf ook een opmerkelijke opmars heeft ingezet. In 2018 was er een eerste keer sprake dat Geely zijn Zweeds dochterbedrijf naar de beurs wilde brengen, maar topman Li Shufu blies de beursgang op het allerlaatste moment af. Ditmaal is het wel menens. De (Chinese) voorzitter van de Raad van Toezicht van Volvo Cars Eric Li heeft na de bekendmaking van het nieuws over de beursgang benadrukt dat Geely meerderheidsaandeelhouder wil blijven maar graag institutionele en particuliere beleggers aan boord wil halen om Volvo Cars meer slagkracht en internationale uitstraling te bezorgen. Van Geely-topman Li Shufu is geweten dat hij een visionair en leergierig iemand is die mensen kan begeesteren én verregaande verantwoordelijkheid geeft aan de directies van de satellietmerken van Geely. Zelf is hij met bijna 10 procent van de aandelen de grootste privéaandeelhouder van Mercedes-Benz en is hij eigenaar van 8,2 procent van de aandelen van vrachtwagenfabrikant Volvo AB.