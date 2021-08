Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Een elektrische wagen is een vinnige wagen. Hij accelereert veel sneller dan een brandstofwagen. Je hoeft maar even op het gaspedaal - correctie: het energiepedaal - te duwen om dat te voelen.

Ter illustratie: de Polestar 2 sprint van 0 tot 100 km/u in nauwelijks 4,7 seconden, de Tesla Model 3 zelfs in 3,3 seconden.

Zijn opmerkelijk reactievermogen heeft de elektrische wagen te danken aan de architectuur en werking van zijn elektromotor. Terwijl een brandstofmotor op toeren moet komen vooraleer hij zijn volle vermogen bereikt, levert een elektromotor onmiddellijk maximaal koppel (Nm).

Het koppel van een motor is de kracht die wordt uitgeoefend op de draai-as op één bepaald moment. Bij een elektromotor is dit koppel meteen voor de volle 100 procent beschikbaar, ongeacht de snelheid, bij een brandstofmotor hangt dit af van het toerental.

