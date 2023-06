Waarom stelde Renault de nieuwe elektrische Kangoo voor in een Zeeuws kerkhotel?

Tussen de eerste schetsen en marktintroductie van een nieuw automodel vergaan vier à vijf jaar. Een paar weken voor de nieuwkomer in de showroom staat, nodigt de constructeur de autojournalisten uit voor een eerste kennismaking, inclusief testrit. De neerslag in woord en beeld van hun eerste indruk zet de toon en kan bepalend zijn voor het succes van de nieuwkomer. Goed begonnen, is half gewonnen.

Sinds de premiummerken hun gamma in de breedte uitbouwen en almaar meer modelreeksen met elektrische aandrijving verkrijgbaar zijn, breidt het modellenaanbod van zowat alle automerken in alle richtingen uit. Er gaat, bij wijze van spreken, geen week voorbij zonder dat er een uitnodiging in de bus valt voor een presentatie van alweer een nieuw model.

Voor elk wat wils

Midden februari nodigde Renault uit voor een eerste kennismaking met de Kangoo E-Tech Electric. Die bestond al als lichte bedrijfswagen en is vanaf nu ook verkrijgbaar als elektrische gezinswagen. Volgens Renault-woordvoerder Karl Schuybroek gaat het om ‘een logische uitbreiding van het e-gamma van Renault dat aan de wieg heeft gestaan van de elektrificatie.’

Kangoo, op de markt sinds 1997, is inmiddels aan zijn vijfde generatie toe en behoort al een kwarteeuw tot de best verkopende Renault-modellen. Dankzij zijn voortreffelijk gebruiks- en gezinsvriendelijk karakter én omdat die veel waar voor weinig geld biedt.

De Kangoo E-Tech Electric neemt de elektrische aandrijflijn van de Renault ZOE over, beschikt over een 45 kWh-accu en wordt op de voorwielen aangedreven door een elektromotor met een vermogen van 120 pk. Die combinatie garandeert in ideale omstandigheden een autonomie van 285 km. In de praktijk, afhankelijk van de rij- en weersomstandigheden, bedraagt het effectieve rijbereik 200 en 230 kilometer. Dat volstaat voor dagelijks gebruik binnen een stedelijke agglomeratie of als tweede wagen binnen het gezin.

De nieuwkomer rijdt probleem- en geruisloos, zit stevig in elkaar en munt uit door zijn gebruiks- en gezinsvriendelijk karakter.

Van een Kangoo E-Tech Electric verwacht het doelpubliek dat die comfortabel en veilig rijdt, weinig stroom verbruikt en over een groot koffervolume beschikt. Wat dat laatste betreft: met een inhoud van 800 liter is de koffer van de nieuwkomer best-in-class.

En ja, hij rijdt comfortabel en veilig, en is vrij zuinig, ondanks zijn hoge luchtweerstandslijncoëfficiënt die eigen is aan zijn voertuigconcept. Niemand die wakker ligt van zijn veeleer bescheiden sportieve prestaties: van 0 naar 100 km/u in 12,6 seconden en een topsnelheid van 135 km/u.

De tweede zetelrij zorgt voor een ietwat hogere zitpositie, wat het in- en uitstappen vergemakkelijkt en voor een beter overzicht over het verkeer zorgt. De zijdelingse schuifdeuren laten zich probleemloos openen en sluiten.

Standaard is de Kangoo E-Tech Electric uitgerust met een warmtepomp die in koude winter- of hete zomerdagen voor 85 kilometer extra autonomie kan zorgen. De oplaadpoort bevindt zich vooraan in het radiatorrooster, achter het merklogo. Het laden kan via 11 kW-driefasige wisselstroom of via een optionele 80 kW DC-snellader (opleg van 1335 euro). Een optie die aanbeveling verdient.

Kost de goedkoopste Kangoo met verbrandingsmotor 23.465 euro, hangt aan de goedkoopste Kangoo E-Tech Electric een prijskaartje van 40.290 euro, inclusief de 80 kW DC-snellader. Dat is veel geld voor normaalverdieners in loondienst die niet kunnen profiteren van fiscale aftrekken van overheidswege. Het goede nieuws voor hen is dat de Kangoo verkrijgbaar blijft met zuinige verbrandingsmotoren. Zijn directe concurrenten, de Citroën Berlingo en Peugeot Rifter, zijn enkel nog als full electric leverbaar.

Locatie moet aan meerdere criteria voldoen

De perspresentatie van de Kangoo E-Tech Electric had begin maart plaats in het godvergeten Zeeuwse Biervliet, sinds 1970 een deelgemeente van Terneuzen. Renault-woordvoerder Schuybroek: ‘Op zoek naar een geschikte locatie is het oog van ons eventteam gevallen op het lieflijke KerkHotel aldaar. Locaties voor een perspresentatie moeten aan meerdere criteria voldoen die verwijzen naar het DNA van ons merk en naar de specifieke eigenschappen van het nieuwe model. In het geval van de Kangoo E-Tech Electric is er de link naar de hemelse stilte die je zowel in een elektrisch aangedreven auto als in een kerk terugvindt. Bestemmingen moeten bij voorkeur ook een origineel en authentiek karakter vertonen én relatief gemakkelijk bereikbaar zijn vanuit alle hoeken van Europa. Ook in dit opzicht scoort het kerkhotel uitstekend. Een perspresentatie beslaat doorgaans twee dagen met één overnachting. Het hotel moet dus over de nodige voorzieningen beschikken die journalisten toelaat hun huiswerk te maken. Zonder een goed functionerende internetverbinding komt zelfs het beste hotel ter wereld niet meer in aanmerking.’

Het KerkHotel in Biervliet heeft met respect voor de oorspronkelijke bestemming een nieuwe toekomst gevonden.

Geen herkansing mogelijk

‘Uiteraard houden wij ook rekening met de weginfrastructuur en verkeersdrukte in de wijde omgeving van de locatie. Idealiter laat de testroute van zo’n 150 à 250 kilometer de journalisten toe zich een gefundeerd oordeel te vormen over het rijgedrag en veercomfort, over de prestaties en het verbruik in uiteenlopende omstandigheden. En over hoe hij zich gedraagt in kritieke situaties, bij een noodstop of een uitwijkmanoeuvre. Op het einde van de rit maken de journalisten een optelsom van de pro’s en contra’s en hoop je als pr-verantwoordelijke dat zij een positief oordeel vellen. Finaal zetten hun commentaren de toon bij een breed publiek van geïnteresseerde lezers, luisteraars en kijkers die op hun beurt de boodschap doorgeven aan vrienden en kennissen. Het multiplicatoreffect van een perspresentatie is groot en verantwoordt de investering in tijd en geld. Het komt eropaan meteen een goede indruk te maken, een première is éénmalig. Er is geen herkansing mogelijk.’

Nobody is perfect

“Uiteraard loopt niet altijd alles op wieltjes, nobody is perfect. De kunst bestaat erin de gevolgen tot een aanvaardbaar minimum te beperken door een minitieuze voorbereiding van elk onderdeel van het event en door creatief te reageren op onvoorziene omstandigheden. Soms ben je machteloos zoals die ene keer toen een vulkaanuitbarsting in Ijsland een Dacia-perspresentatie in Marokko heeft verhinderd of corona een wereldwijde lockdown uitlokte. De pandemie heeft ervoor gezorgd dat de presentaties beperkter in omvang zijn geworden, met meer aandacht voor het product en minder voor de omkadering. Dat heeft ook te maken met de dwingende vraag van de directie in Parijs om elke euro twee keer om te draaien. Gelukkig leveren perspresentaties, vergeleken met reclamecampagnes, een zeer tevredenstellende return on investment op. Van redactionele bijdragen weten wij bovendien dat zij een grote geloofwaardigheid genieten bij de man en vrouw in de straat.”

Dat kan spijtig genoeg niet worden gezegd van de zogenaamde vlogs van influencers. Die leveren tegen betaling content waarvan de opdrachtgever verwacht dat die in de lijn ligt van de reclameboodschap van het merk voor het nieuwe product. Diens brood men eet, diens woord men spreekt.

Levensdroom in vervulling

Terug naar het kerkhotel in Biervliet. Het is uitzonderlijk dat een autotest ook een hotelbeoordeling omvat. Dat heeft te maken met het uitzonderlijke karakter van het object en met het verhaal achter het verhaal met Marian Himschoot Hogenberg en Suzanne Timmermann in de hoofdrol. Beiden zijn ex-schoonzussen en bestempelen zichzelf als ‘vriendinnen voor het leven met dezelfde mindset’.

Toen in 2015 de kerk van Biervliet werd ontwijd en te koop werd aangeboden, deden zij een bod met de bedoeling van de kerk een B&B te maken. Marian was uitgekeken op haar job als directeur van haar eigen kinderdagverblijf in de buurt en ook Suzanne, office manager van een Noord-Duits bouwbedrijf, was toe aan een nieuwe uitdaging. ‘De ontwijding en verkoop van het kerkgebouw hadden te maken met de terugloop van de kerkgang. Daardoor dreigde het gebouw te vervallen. In eerste instantie werd ons bod afgewezen maar in 2019 belde het bisdom of er nog interesse was. Wij hebben meteen toegehapt. Intussen waren we tot het besluit gekomen dat een b&b nooit de verhoopte return on investment kon opleveren, vandaar dat wij het kerkgebouw hebben omgebouwd tot een kleinschalig hotel met 18 kamers. De renovatie en ombouw hebben ons bloed, zweet en tranen gekost en toen de werken uiteindelijk achter de rug waren en alles in gereedheid was gebracht voor de officiële opening moest het hotel op slot door corona.’

Het interieur en dashboard zijn een copy paste van de Kangoo met verbrandingsmotoren.

Maar ook die tegenslag hebben Marian en Suzanne overwonnen. Hun levensdroom is in vervulling gegaan én draagt onmiskenbaar hun signatuur. De ombouw getuigt van respect voor de oorspronkelijke bestemming van het gebouw maar ook van creativiteit en visie. Bij de inrichting is gebruikgemaakt van kwaliteitsvolle materialen, de afwerking getuigt van groot vakmanschap. De aandacht voor detail en artistieke aankleding van het interieur verraden een vrouwelijke hand met veel inlevingsvermogen.

Die vrouwelijke touch vind je ook terug in de manier waarop Marian en Suzanne hun gasten warm en hartelijk ontvangen. Het rijkelijke en gezonde ontbijt wordt aan tafel geserveerd, de vruchtensappen zijn vers geperst. Het lijkt wel de hemel op aarde met niets dan blijde gezichten en tevreden gasten die op een gedempte toon vertellen hoe goed zij hebben geslapen. Dat zij naar het kerkhotel in Biervliet zullen terugkeren, daar laten zij geen twijfel over bestaan. Om met de familie in intieme kring kerstmis te vieren.