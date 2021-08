Expert autosector. Schrijft op Knack.be wekelijks over nieuwigheden in autoland.

Het netwerk van laadpalen in ons land groeit gestaag, maar zou nog veel sneller kunnen groeien als ook de grote oliemaatschappijen hun duit in het zakje zouden doen.

Energiereuzen als Exxon Mobil, Total en BP krijgen forse kritiek, ook van hun eigen aandeelhouders, omdat ze onvoldoende zouden investeren in het terugdringen van de CO2-uitstoot. Hier en daar installeren ze al wel snelladers aan tankstations langs de autosnelwegen, maar het aantal blijft beneden de verwachtingen.

De stugge houding van oliemaatschappijen valt te betreuren, maar ook te begrijpen. Ze verdienen naar eigen zeggen veel meer geld aan benzine en diesel dan ze kunnen overhouden aan de distributie van elektriciteit. Bovendien moeten ze fors investeren in laadpaalinfrastructuur om de overstap te maken. De vraag is hoe lang ze nog zullen proberen zich te verzetten tegen de switch naar elektrisch die er zit aan te komen. Of hoe lang ze zich nog kunnen verzetten. Het Nederlandse gerecht heeft Shell onlangs verplicht om meer inspanningen te leveren in de strijd tegen de CO2-uitstoot. De druk van overheidswege, justitie én gebruikers zal alleen maar toenemen.

