Waarom is de Mitsubishi Outlander PHEV de best verkochte plug-in hybride SUV?

De klant heeft altijd gelijk. Als de Mitsubishi Outlander PHEV zowel in Europa als in de rest van de wereld de best verkochte plug-in hybride SUV is, wijst dat op grote interesse voor én tevredenheid over zijn concept en (rij)kwaliteiten. Het succesmodel is sinds 2013 op de markt en heeft recent een upgrade gekregen die tegemoetkomt aan de vraag van de veeleisende Outlander-klanten.