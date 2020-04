Terwijl de wereld lijkt stil te staan, gaan de seizoenen hun natuurlijke gang. De weersomstandigheden zijn ideaal om de cabrio van stal te halen en volop te genieten van de lentegeuren en kleuren, maar dat mag even niet. Vanwege dat verrekte coronavirus dat discipline en ingetogenheid vereist, ook van cabriorijders. Die staan te trappelen om uiting te geven aan hun gevoelens van vrijheid en blijheid maar moeten nog even geduld uitoefenen.

De cabriolet is zo oud als de auto zelf. Eind van de 19de eeuw luidden veredelde paardenkoetsen met vier wielen, een puffende motor en open dak het begin in van een nieuw tijdperk op het vlak van mobiliteit. De eerste generatie motoren beschikte over te weinig paardenkracht om ook nog eens een zware dakconstructie te kunnen voortbewegen. Een dak boven het hoofd kwam later. We zijn ondertussen bijna anderhalve eeuw verder en personenwagens zijn gemeengoed geworden, verkrijgbaar in alle mogelijke modelvarianten. Dat de cabriolet heeft overleefd, is een klein wonder. Hij is minder gebruiksvriendelijk dan een coupé, sedan of break en duurder in aankoop en onderhoud. Door zijn kleine koffer is hij bovendien niet geschikt voor vakantiereizen in gezinsverband. De voorbije maand april was één van de zonnigste en droogste ooit, ideaal weer dus om de cabrio van stal te halen. Ware daar niet het coronavirus dat ons leven zo ingrijpend heeft veranderd, uiting geven aan persoonlijke blijken van vreugde lijkt ongepast. Zeker wanneer het om rijplezier gaat. Dat laatste is nauw verbonden met het rijden met open dak. Cabriorijders genieten van het contact met de natuur, achter het stuur van hun cabriolet voelen zij zich vrij als een vogel. Cabriorijden heeft ook te maken met zien én gezien worden. Het is beslist geen toeval dat les belles et les beaux van deze wereld zich graag laten fotograferen in een cabriolet. Of die ook symbool staat voor een 'vrouwenauto', daar lopen de meningen over uiteen. Het hangt af van het model en merk. Achter het stuur van een Porsche 911 cabriolet of Lamborghini Aventador zit vaker een man dan een vrouw, in een Fiat 500 cabriolet of BMW 2 cabrio is dat net andersom. Afhankelijk van het aantal zitplaatsen, comfortniveau en dakconstructie spreken we van een cabrio, roadster of coupé-cabriolet. Een cabriolet heeft een stoffen vouwdak, een coupé-cabriolet een stalen vouwdak. In dat laatste geval krijg je twee auto's voor de prijs van één: in de winter rijd je in een coupé, vanaf de lente tot de herfst in een cabrio. Stalen vouwdaken hebben echter het nadeel dat zij log en zwaar zijn, dat zij moeilijker te integreren zijn in een sierlijk geheel en dat zij de rijstabiliteit en het verbruik ongunstig beïnvloeden. Het gecompliceerde vouwmechanisme durft bovendien weleens te haperen. Dat verklaart waarom de vraag naar hardtops sterk is teruggelopen en die naar stoffen vouwdaken gestegen. Die laatste zijn bovendien goedkoper in aankoop en onderhoud. Dat zij geen goede geluidsisolatie bezitten, klopt niet (meer). Citroën, MINI en smart hebben nog een derde variante bedacht in de vorm van een rolvouwdak uit stof of kunststof. Die variante is minder zwaar en goedkoper maar oogt minder sexy. Zonder twijfel is de klassieke roadster - denk aan de Jaguar F-Type, Mazda MX5 of Porsche 718 Boxster - met soft top de meest pure vorm van open rijden en biedt die het meeste rijplezier. De cabrioverkoop in ons land vertegenwoordigt zowat één procent van de totale autoverkoop, in 2010 bedroeg die nog het dubbele. Die ongunstige evolutie heeft er onder meer mee te maken dat ruim de helft van alle nieuwe auto's in ons land bedrijfswagens zijn en dat de meeste leasemaatschappijen geen cabrio's in hun portfolio opnemen. De forse terugloop van de cabrioverkoop is ongetwijfeld ook een gevolg van de verschraling van het aanbod. Zo heeft Alfa Romeo geen spider meer in zijn gamma, schrapt Audi de A3 en TT cabriolet en komt er geen opvolger voor de Beetle cabrio, Fiat 124 Spider, Mercedes SLC, Opel Cascada en Range Rover Evoque Convertible. De nieuwe introducties zijn op de vingers van één hand te tellen met als blikvangers de Audi A5 cabriolet, Porsche 718 Boxster GTS 4.0 en VW T-Roc cabriolet. Toeval of niet, alle voornoemde modellen ressorteren onder de Volkswagen Group. De Porsche 718 Boxster GTS 4.0 beschikt over een 4 liter zescilindermotor met een vermogen van 400 pk, een meer dan waardige vervanger voor de 2,5 liter viercilinderturbomotor van de 718 S. De nieuwe krachtbron bezorgt de 718 Boxster GTS 4.0 de soevereiniteit die je verwacht van een sportwagenmerk als Porsche. Natuurlijk kun je het vermogenspotentieel van 400 pk niet ten volle benutten op de openbare weg, maar geloof me, het is genieten vanaf de eerste meter. Mijn testwagen was uitgerust met een perfect schakelende 6-handbak waarmee je niet schakelt omdat het moet maar omdat je dat wilt. Eind van het jaar is de 718 Boxster GTS 4.0 ook verkrijgbaar met een 7-traps PDK-flipperautomaat. De Audi A5 cabriolet is van een andere orde én prijsklasse en focust ook op een ander doelpubliek. De eerste generatie kwam op de markt in 2009, de tweede in 2017. Die kreeg recent een ingrijpende facelift waardoor de bestseller nog attractiever is geworden. Qua uiterlijk springen het herwerkte singleframe radiatorrooster met honinggraat en de brede luchtinlaten in het oog. Binnenin straalt de nieuwkomer een en al klasse uit. De kwaliteit van de gebruikte materialen en afwerking zijn top, de ergonomie is quasi perfect. Het brede MMI-touchscreen staat lichtjes naar de bestuurder gebogen, de bediening van het nieuwe MMI-systeem is vergelijkbaar met dat van een moderne smartphone. Een aanraakscherm van 10,1" met akoestische feedback vervangt de vertrouwde draai-drukknop, de grafische weergave is helder en eenvoudig. De bediening van het 12,3" full HD-scherm van de virtuele cockpit gebeurt via het multifunctionele stuurwiel. Het scherm wordt aangevuld met een head-up display die alle belangrijke info direct in het gezichtsveld van de bestuurder projecteert. Door een intelligente combinatie van materialen en een lichtgewicht geometrische constructie zijn de Audi-ingenieurs erin geslaagd om het gewicht van het koetswerk met 40 kilogram te verminderen en de torsiestijfheid met 40 procent te verhogen. Samen met de optionele dynamische stuurinrichting en schokdempercontrole zorgt dat voor rijplezier op het hoogste niveau. De besturing, automatische transmissie en het motorbeheer zijn geïntegreerd in het rijgedragssysteem Audi Drive Select met vijf verschillende profielen. Door de uitstekende isolatie van de akoestische kap blijft het geluidsniveau aangenaam laag tijdens het rijden met gesloten dak. Het stoffen dak opent zich elektrisch in 15 seconden, dat kan zelfs al rijdende tot 50 km/u. Tijdens het rijden met open dak treden geen storende windturbulenties op, ook niet op de autosnelweg. De haren blijven mooi in de plooi. Kandidaat-kopers kunnen kiezen uit vijf motorvarianten: twee 2 liter viercilinderbenzinemotoren, twee 2 liter viercilinderdiesels en één 3 liter zescilinderdiesel. Een 7- of 8-traps automaat is standaard, vierwielaandrijving kost extra. Alle motoren zijn uitgerust met een mild-hybridsysteem (MHEV) dat de remenergie recupereert en bijdraagt aan een laag verbruik. De Audi A5 cabriolet behoort tot de elegantste op de markt, oogt modern en rijdt veilig en comfortabel. Qua afwerking en kwaliteit van de gebruikte materialen is die best in class. Op de achterbank is plaats voor twee kinderen of voor spul dat je niet kwijtraakt in de relatief kleine koffer van 370 liter voor een auto van bijna 4,7 meter lengte. Een kritiek die op alle cabrio's van toepassing is en te maken heeft met de plaatsruimte die het vouwdak in beslag neemt. Wie af en toe door het dak wil gaan, betaalt daar nu eenmaal een prijs voor.