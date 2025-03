Waarom CLA de nieuwe ster is aan het Mercedes-firmament

De nieuwe CLA is de meest intelligente auto die Mercedes ooit heeft gemaakt. Hij biedt meer ruimte, meer optische verfijning, meer comfort, meer intelligentie en meer efficiëntie. Aldus de aanhef van de speech van topman Ola Källenius naar aanleiding van de wereldpremière van de CLA. Knack.be was erbij.

Ola Källenius (55) is sinds 22 mei 2019 de eerste niet-Duitse topman van Mercedes-Benz, in opvolging van zijn mentor Dieter Zetsche die in ongenade was gevallen bij de aandeelhouders. In de daaropvolgende coronajaren slaagde de Zweedse no-nonsense manager erin het schip op koers te houden én met minder auto’s meer winst te maken.

Rendabiliteit belangrijker dan omzet

In 2023 realiseerde Mercedes zowaar het beste bedrijfsresultaat uit zijn geschiedenis. Onder Källenius werkt Mercedes sneller én beter dan ooit en dat resulteert in een hogere efficiëntie. In combinatie met een reeks ingrijpende besparingen op alle niveaus levert dat ook een hogere rendabiliteit op.

Door volop te focussen op elektrificatie wil Mercedes opnieuw koploper worden op het vlak van technologische innovatie. Geen enkel ander automerk heeft meer patenten op zijn naam staan dan Mercedes. Door de minder rendabele A- en B-klasse uit het gamma te schrappen, wil Källenius van het premiummerk Mercedes opnieuw een luxemerk maken. Dat biedt Mercedes de mogelijkheid om met minder auto’s meer winst te maken.

Opeenvolgende uitstekende jaarresultaten sterken hem in zijn overtuiging dat die strategie de meest aangewezene is. Vergeten en vergeven de vele miljarden die het oudste automerk de voorbije decennia heeft geïnvesteerd in de ontwikkeling en uitbouw van de A- en B-klasse, door zijn voorgangers in de markt gezet om in zo veel mogelijk segmenten toonaangevend én succesvol te zijn. En om zo veel mogelijk marktaandeel te kunnen veroveren.

De nieuwe CLA is de nieuwe ster aan het Mercedes-firmament.

Delokaliseren van de productie

Na de euforie van 2023 volgde in 2024 de ontnuchtering. De verkoop van de elektrisch aangedreven EQ-modellen bleef ver beneden de verwachtingen. Vooral op de Chinese markt liep de verkoop van de EQS en EQE voor geen meter.

Zelfs buitensporige prijskortingen tot 40 procent konden de rijke Chinezen niet overtuigen. De EQS en EQE straalden niet het prestige uit van de statige S-klasse. In de periode van juli tot en met oktober 2024 gingen in China welgeteld 18 EQ-modellen over de toonbank.

Wereldwijd verkocht Mercedes in 2024 zo’n 1,98 miljoen wagens. Vertaald naar procenten betekent dat een omzetverlies van 4,5 procent in vergelijking met 2023. De operationele winst daalde naar 8,1 procent, voor enkele jaren bedroeg die nog 14 procent. Voor 2025 en 2026 stelt de directie een operationele winst van 6 à 8 procent in het vooruitzicht.

Om het tij te kunnen keren moeten de productiekosten met 10 procent naar omlaag over een periode van twee jaar. Een deel van de productie verhuist daarom naar de Mercedes-fabriek van Kecskemét. In Hongarije liggen de loon- en productiekosten zo’n 70 procent lager dan in Duitsland.

De nieuwkomer charmeert en overtuigt door zijn tijdloze elegantie.

De bocht van Källenius

Een en ander heeft ertoe geleid dat topman Källenius zijn ‘Electric Only’-strategie heeft aangepast aan de veranderde marktsituatie. Mercedes zal ook na 2030 nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren produceren. Vanaf nu worden alle nieuwe modellen op een gemeenschappelijk en flexibel MMA-platform (Mercedes Modular Architecture) gebouwd, ongeacht de aard van aandrijving.

Ook op het vlak van design is er voortaan geen onderscheid meer tussen de modellen met een elektro- of verbrandingsmotor. Het merk met de ster moet daarom blijven investeren in de ontwikkeling van modellen met een conventionele verbrandingsmotor. Vandaag bedraagt het aandeel van de elektrische auto’s amper 10 procent van het globale bestand.

De zogenaamde strategische flexibiliteit vergt dus bijkomende investeringen. Blind zijn of blijven voor de veranderde marktsituatie zou dom zijn en kan dramatische gevolgen hebben. Temeer omdat de onzekerheid op de internationale markten nog zal toenemen door de onvoorspelbaarheid van Trumps beleid. Het consumentenvertrouwen is naar een historisch dieptepunt gezakt en ook de beleggers zijn op hun hoede voor wat er komt.

Topman Ola Källenius bestempelde de komst van de CLA als historisch.

Onzekerheid troef

Mercedes verkocht vorig jaar 374.000 auto’s in de Verenigde Staten, ruim de helft daarvan werd buiten de VS geproduceerd. Door de hogere importheffingen worden nieuwe auto’s van buiten duurder in de VS. Dat geldt ook voor de succesvolle GLC waarvan vorig jaar 60.000 exemplaren in de VS werden verkocht. Ook de Mercedes S-klasse wordt fors duurder voor de Amerikanen, een streep door de rekening van de luxestrategie van Källenius.

Het is geen toeval dat die plots onder vuur wordt genomen in de Duitse media. Begrijpelijk. Door de tegenvallende bedrijfsresultaten ontvangen de Mercedes-aandeelhouders minder dividend terwijl de werknemers bang zijn om hun goedbetaalde job te verliezen.

De beste Mercedes ooit

Tegen deze achtergrond is de nieuwe CLA een geschenk uit de hemel. De vierdeurs coupé (4,72 m lang, 1,85 m breed en 1,46 m hoog) vervangt de bestaande CLA alsook de succesvolle A- en B-klasse. In feite situeert hij zich in een hoger markt- en prijssegment.

Mercedes heeft weliswaar nog geen officiële prijzen bekendgemaakt maar off the record is te horen dat de nieuwkomer 5000 à 7500 euro duurder zal zijn dan de huidige CLA. In ruil krijgt de klant een bijzonder sierlijke auto die in alle opzichten groter en beter is dan zijn voorganger: meer ruimte, meer optische verfijning, meer comfort, meer intelligentie en meer efficiëntie.

Topman Källenius bewierookte de nieuwe CLA tijdens de wereldpremière als ‘de meest intelligente auto die Mercedes ooit heeft gemaakt en het eerste model van een compleet nieuwe voertuigfamilie, leverbaar als full electric of mild hybrid’.

Het display van de CLA strekt zich uit over het volledige dashboard.

In dit laatste geval ondersteunt de elektromotor een gloednieuwe 1.5 l. viercilinderbenzinemotor die is ontwikkeld door Mercedes en door zijn Chinese aandeelhouder Geely zal worden gebouwd. De hybride verbrandingsmotor zal leverbaar zijn in drie vermogensklassen – met voorwiel- of vierwielaandrijving.

Källenius liet er in Rome geen twijfel over bestaan dat de CLA in eerste instantie is bedoeld om een doorbraak te forceren op de elektromarkt. In het najaar krijgt de vierdeurs coupé het gezelschap van een shooting brake, twee compacte SUV-modellen op basis van het MMA-platform komen in 2026 op de markt.

De 200 kW sterke CLA 250+ en 260 kW sterke CLA 350 4MATIC hebben een WLTP-verbruik van respectievelijk 14,1-12,2 kWh en 14,7-12,5 kWh wat een theoretische actieradius van respectievelijk 792 en 773 kilometer garandeert. De CLA zet daarmee nieuwe maatstaven in zijn marktsegment. Dankzij het 800 V-systeem laden beide modellen tot 320 kW; 10 minuten laadtijd volstaan voor 325 km rijplezier. Beide modellen zijn uitgerust met de nieuwste generatie lithium-ion-accu’s met een bruikbare energie-inhoud van 85 kWh.

De CLA is het eerste model dat is uitgerust met het Operating System (MB.OS), een door AI ondersteunde supercomputer die continue over-the-air updates alsook een intuïtieve interactie tussen mens en auto mogelijk maakt. Het systeem kan complexe, meerdelige dialogen voeren en herkent emoties.

Het interieur creëert een nieuwe luxe-ervaring in dit segment. Blikvanger is het MBUX-superscreen dat zich uitstrekt over de volledige breedte van het dashboard. Achter een groot glazen oppervlak bevinden zich het 10,25” bestuurdersdisplay en het 14” centraal display, aangevuld met een 14”display voor de passagier vooraan.

Alle CLA-modellen zijn standaard uitgerust met een groot glazen dak dat naadloos van de voorruit naar achteren doorloopt. Ondanks dat we hier te maken hebben met een vierdeurs coupé biedt de CLA achteraan voldoende plaats voor drie volwassenen tot 1,80 meter. Het koffervolume van 405 liter is aan de krappe kant, gelukkig biedt de frunk onder de motorkap 100 liter extra bagageruimte. Die kan worden gebruikt om de laadkabel op te bergen.

De wereldpremière van de CLA kreeg een feestelijke omkadering.

Erop of eronder

Met de CLA lanceert Mercedes misschien wel het belangrijkste model van de voorbije kwarteeuw. Dat verklaart wellicht waarom Mercedes ervoor heeft gekozen om de wereldpremière te laten plaatsvinden in de 19de eeuwse Villa Miani op de top van de Monte Mario, met misschien wel het meest exclusieve uitzicht over Rome en de koepel van de Sint-Pietersbasiliek.

Je kan maar één keer een goede eerste indruk maken.

Voor Mercedes staat er inderdaad veel op het spel. Het is naar zijn doen vrij laat op de elektrische trein gesprongen en het is al enkele jaren zijn koppositie inzake technologische innovatie kwijtgespeeld.

Topman Källenius wil met alle macht terug naar de top met Mercedes. Getuige hiervan zijn streven om van het premiummerk Mercedes opnieuw een luxemerk te maken dat zich richt tot de beterverdieners van deze wereld. Om er als merk beter van te worden, slagvaardiger én winstgevender.

Met de nieuwe CLA zet Mercedes alvast een grote stap voorwaarts. Voor een definitief oordeel over de kwaliteiten van de nieuwkomer is het wachten op de bevindingen van een eerste roadtest in de loop van dit voorjaar. Belofte maakt schuld.

Tientallen wereldsterren uit de muziek-, film- en sportwereld woonden de wereldpremière.