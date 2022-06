Waarin verschilt BMW van Audi en Mercedes? En waarom?

BMW blijft ook dit jaar de onbetwiste nummer één in ons land, concurrenten Mercedes en Audi bekleden op respectabele afstand de plaatsen vier en vijf. Wat maakt BMW zo succesvol en hoe future proof is de succesformule?

Het gaat van kwaad naar erger. De verkoop van nieuwe en tweedehandswagens in ons land blijft dalen. Volgens de gegevens van automobielfederatie Febiac werden in de voorbije maand mei 29.025 nieuwe personenwagens ingeschreven, in dezelfde maand 2021 waren er dat 34.836. In mei 2019, voor corona dus, waren het er nog 51.081. Ook de verkoop van occasiewagens daalde in vergelijking met mei 2021, zij het veel minder spectaculair.

Automerken verkopen minder auto’s maar maken meer winst

De oorzaken zijn gekend: door een tekort aan halfgeleiders en kabelbomen moe(s)ten de autobouwers de productie terugschroeven, soms zelfs helemaal stilleggen. Om de rendabiliteit op peil te kunnen houden, hebben zij hun productieplanning ingrijpend aangepast. Modellen met een grote winstmarge – dat zijn niet toevallig de grote en dure wagens – krijgen voorrang. Daardoor loopt de levertijd van de kleine modellen met een kleine winstmarge almaar hoger op.

Enkele merken hebben een aantal van die kleine modellen zelfs uit het gamma genomen, al dan niet tijdelijk. Om een voor de hand liggende reden: hoewel zij beduidend minder auto’s verkochten, was 2021 een boerenjaar voor hen. Met een verdubbeling tot verviervoudiging van de winst en navenant historisch hoge dividenden aan de aandeelhouders.

BMW vaart eigen koers

Ook bij BMW werd het glas geheven op 2021. De omzet steeg met 12 procent tot 111 miljard. Het Duitse premiummerken verkocht vorig jaar meer dan 2,5 miljoen wagens en realiseerde een winst van 12,5 miljard. De vooruitzichten voor 2022 zijn zo mogelijk nog gunstiger.

Wat maakt BMW zo succesvol? Het Duitse merk staat voor technologische innovatie en vernieuwend design. Hetzelfde kan ook worden gezegd van Audi en Mercedes maar BMW communiceert gewoon beter. Tijdens corona is BMW blijven adverteren en publiceren over zijn producten en innovaties, zowel via de traditionele kanalen als de sociale media.

Het contrast met Mercedes kan niet groter zijn. Het merk met de ster heeft corona aangegrepen om de schaar te zetten in zijn communicatiebudget en de persdienst te integreren in het departement marketing. Dat wekt bij journalisten de indruk dat zij door de Mercedes-top in Stuttgart niet meer au serieux worden genomen. Dat kan gevolgen hebben voor de relaties met de media maar ook met de wettenmakers in Berlijn. Van de voormalige perschef van Mercedes is geweten dat hij over een directe lijn beschikte met toen nog kanselier Angela Merkel. Die heeft zich meer dan eens gemanifesteerd als een verdediger van de belangen van de Duitse autoconstructeurs, in Berlijn maar ook in Brussel.

Efficiënter en goedkoper produceren

Terug naar BMW. Dat heeft zijn sterke marktpositie voor een groot deel te danken aan de omvangrijke modellenwissel in 2019. Het beschikt daardoor over een jong gamma met een gevarieerd aanbod aan mild en plug-in hybridewagens dat just in time tegemoetkomt aan de vraag van de klant. Ondertussen is ook het aantal e-modellen fors gestegen.

BMW ziet zichzelf als een global player en houdt daarom alle opties open. Woordvoerder Lissens: “Wij leggen bewust alle eieren niet in één mand en blijven investeren in de ontwikkeling van fuel cell technologie met waterstof als energiedrager. BMW wil te allen tijde verzekerd zijn van de nodige grondstoffen om duurzaam te kunnen produceren, ongeacht de geopolitieke situatie in de wereld.”

Dat verklaart allicht ook waarom BMW zich niet vastpint op een concrete datum waarop het een punt zet achter de productie van verbrandingsmotoren en waarom het zijn afhankelijkheid van Aziatische leveranciers van batterijen en halfgeleiders versneld wil afbouwen.

Duurzaamheid opperste prioriteit

Zero-uitstoot en een CO2-neutrale productieketen staan bovenaan de to do-lijst, duurzaamheid geniet opperste prioriteit. Terwijl Audi en Mercedes voor hun elektrische modellen specifieke e-platformen hebben ontwikkeld, gebruikt BMW bestaande platformen. BMW is erin geslaagd om benzine-, diesel-, hybride- en elektrische derivaten van een bepaalde modelreeks op één en hetzelfde chassis en op één en dezelfde band te produceren.

Lissens: “Ongeacht welke vorm van aandrijving de klant van een nieuwe 7-reeks kiest, hij weet zich in alle gevallen verzekerd van hetzelfde comfort en rijplezier.”

Audi en Mercedes bieden die keuzevrijheid niet. Een Mercedes-klant die zweert bij een S-klasse maar door omstandigheden beslist of wordt verplicht om elektrisch te gaan rijden, moet overstappen in een EQS. Die laatste helpt weliswaar de klimaatverandering af te remmen maar biedt op de achterbank niet het sublieme zitcomfort van een S-klasse. BMW ziet hierin een kans om de S-klasse van zijn troon te stoten.

Door alle derivaten op één band te produceren, kan BMW de productieplanning van zijn fabrieken snel en zonder bijkomende kosten aanpassen aan de evolutie van de vraag. BMW kan zo efficiënter en goedkoper produceren dan zijn directe concurrenten.

BMW kiest de kant van de klant

Terwijl Audi en Mercedes hebben beslist om hun gamma fors in te krimpen en de kleine modellen met kleine winstmarges definitief uit hun aanbod te verwijderen, breidt BMW zijn aanbod naar beneden uit. Het bereikt op die manier een ruimer doelpubliek en versterkt, als premiummerk, zijn positie in de populaire marktsegmenten waar het de handschoen opneemt tegen de grote Europese en Aziatische volumemerken.

Exemplarisch voor die strategische keuze is de derde generatie van de X1-reeks die dit najaar op de markt komt. Het is de eerste X1 die in alle aandrijfvarianten beschikbaar is: benzine, diesel, mild hybrid, plug-in hybrid en full electric op één het hetzelfde chassis, mét 7-traps automaat met dubbele koppeling en voorwielaandrijving. Vierwielaandrijving (xDrive) kost extra.

Met de iX1 brengt BMW elektrisch autorijden bovendien binnen het financieel bereik van een breder publiek. Door nog meer gebruik te maken van gerecycleerde grondstoffen, natuurlijke materialen én groene energie zet BMW opnieuw een stap voorwaarts richting CO2-neutrale productie.

X1 maakt sterke indruk

De nieuwkomer presenteert zich zelfbewust en maakt van bij de eerste oogopslag een sterke indruk. De X1 straalt moderniteit en gebalde kracht uit, getuige hiervan de rechtopstaande voorkant met de vierkante nierengrille en slanke LED-koplampen. Voor actieve LED-koplampen met matrix grootlicht, de pulserende richtingaanwijzers en variabele lichtverdeling moet een opleg worden betaald. De slanke achterruitklep, de horizontale lijnen, markante LED-lampen en uitlopende wielkasten achteraan benadrukken het sportieve karakter van de X1. Om het navigeren te vergemakkelijken, doet BMW beroep op Augmented Reality.

Binnenin profiteren de inzittenden van de verhoogde zitpositie die bijdraagt aan een beter overzicht over het verkeer. Blikvangers zijn het slanke instrumentenpaneel, het Curved Display en de ‘zwevende’ armsteun met geïntegreerd smartphonebakje met indirecte verlichting.

Het achterste compartiment omvat drie volwaardige stoelen, de rugleuning van de achterbank kan in de verhouding 40:20:40 worden neergeklapt. De inhoud van de koffer varieert van 540 tot 1600 liter, wat ruim volstaat om als een volwaardige gezinswagen te worden gecatalogeerd. De trekhaak voor de fietsendrager is een optie.

Zoals gezegd, de iX1 is de eerste elektrische 4×4 SAV (Sports Active Vehicle) van BMW in het compacte premiumsegment. De elektrische aandrijving zorgt voor een betere tractie en veiliger rijgedrag, de iX1 xDrive 30 is best snel en spurt in 5,7 seconden van 0 naar 100 km/u.

De vijfde generatie eDrive technologie introduceert een uitermate efficiënte oplaadtechnologie. De batterij (64,7 kW) in de vloer van de auto, in combinatie met telkens één elektromotor op de voor- en achteras (230pk), garandeert een WLTP-actieradius van maximaal 438 kilometer. In de praktijk zijn er dat 300 à 350, afhankelijk van de weersomstandigheden en sportieve aspiraties van de bestuurder.

Zoals te verwachten, is de derde generatie BMW X1 uitgerust met de allernieuwste infotainment- en assistentiesystemen, te veel om hier op te noemen. Vink je alle opties aan, loopt de rekening snel hoog op. Maar omdat de X1 deels of volledig elektrisch wordt aangedreven, is die voor zelfstandigen en bedrijven fiscaal aftrekbaar en past die ook binnen een beperkter budget dan gebruikelijk voor een BMW met die mogelijkheden. De officiële prijzen zijn nog niet bekend maar wij gaan uit van een instapprijs van minstens 37.000 euro. Aan premium hangt nu eenmaal een prijskaartje.

De eerste testritten zijn gepland voor de herfst en pas dan zullen wij verslag kunnen uitbrengen over onze rijimpressies. De nieuwkomer wekt alvast hoge verwachtingen; op papier beschikt de X1 over alle troeven om een nieuwe bestseller en sterkhouder te worden. Benieuwd of hij die hoge verwachtingen kan waarmaken.