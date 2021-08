Een van de duurste onderdelen van een elektrische wagen is de accu. De waarde van een tweedehands elektrische wagen hangt dus in grote mate af van de staat van de accu.

Als je weet hoe oud de wagen in kwestie is, heb je al meteen een goed idee van zijn accucapaciteit. Onafhankelijke metingen geven aan dat de meeste elektrische auto's na 5 jaar nog steeds een accucapaciteit van 90 procent hebben. Op basis van de meest actuele onderzoeksresultaten wordt aangenomen dat de accu van een elektrische wagen onder normale omstandigheden zeker 10 jaar of 240.000 kilometer overleeft.

Conclusie: koop je een elektrische wagen van 5 jaar oud of minder, dan is de kans miniem dat je op korte termijn een nieuwe accu moet aanschaffen.

