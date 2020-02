Diesels liggen steeds meer onder vuur, maar echte klassiekers verdwijnen niet van vandaag op morgen. Volkswagen kondigt immers andermaal een sportieve GTD-dieselversie aan van de nieuwe generatie Golf.

Op het Autosalon van Genève, begin maart, zal de constructeur dit model onthullen. Zoals de traditie het wil, zal de GTD de meest hoogstaande dieselmotor in het vooronder krijgen. Hij maakt gebruik van rechtstreekse inspuiting met dubbele drukvoeding zodat dit één van de schoonste zelfontbranders moet worden. In 1982 lanceerde Volkswagen de allereerste Golf GTD en dat was destijds een gewaagde keuze, want VW lepelde als eerste constructeur een turbodieselmotor in een compacte stadswagen.

De sportieve look is geïnspireerd op die van de Golf GTI 'Mk1'. Bijna vier decennia later blijft het concept overeind en de nieuwste versie wordt aangedreven door een 2-liter TDI waarvan het vermogen wordt opgetrokken tot 200 pk of mogelijk zelfs meer. Deze GTD blijft een voorwielaandrijver en wordt gelanceerd met een manuele zesversnellingsbak (optioneel DSG). De GTD is een rationele keuze voor sportieve veelrijders die de prestaties van een sportieve wagen willen combineren met de klassieke look van een Golf. Bovendien moet het een auto zijn die perfect dagelijks inzetbaar is.

Een Diesel kopen in 2020? Waarom ook niet, want dankzij een reeks ingrijpende aanpassingen en nabehandelingssystemen op vlak van emissie wordt de NOx-uitstoot aanzienlijk verminderd in vergelijking met zijn voorganger. De TDI-motor van de nieuwe Golf GTD belooft één van de schoonste verbrandingsmotoren ter wereld te zijn. Deze GTD van de achtste generatie past ook in het digitale tijdperk met zijn volledig digitale cockpit. Wat de look betreft zien we op dit eerste beeld dat VW vooraan een nieuwe generatie ledkoplampen monteert die herinnert aan die van de jongste Porsche modellen. (Belga)

