VW toont T-Cross

De T-Cross is een beetje groter dan de Polo, maar kleiner dan de T-Cross die eind vorig jaar op de markt kwam. Verder heeft VW ook nog de Tiguan en de veel grotere Touareg in het gamma. Deze T-Cross is dus de vierde telg in het SUV-gamma. Hij biedt een interessant interieur dankzij de achterbank die de gebruiker 12 cm kan verschuiven over een rail. Afhankelijk van de behoefte creëert men zo extra kofferruimte of meer plaats voor de benen van de passagiers achteraan.

Dankzij de platformstrategie binnen de VW-groep kan men deze compacte SUV met tal van rijhulpmiddelen uitrusten die normaal gezien slechts in hogere segmenten beschikbaar zijn. Ook binnenin wordt optioneel bijvoorbeeld een digitaal tellercluster voorzien, naast het centrale infotainment display.

Onder de motorkap komen drie benzinemotoren, waaronder de 1.0 met 95 of 115 pk en de 1.5 viercilinder die 150 pk levert. Dieselrijders worden bediend met de 1.6 TDI van 95 pk. Ondanks de stoere look komt de T-Cross altijd met voorwielaandrijving. Deze compacte Volkswagen zal vanaf de lente van 2019 in de showroom staan.(Belga)