Volkswagen onthult eerstdaags de nieuwe Allspace-versie van de Tiguan. De verlengde versie van de succesvolle VW SUV ondergaat ongeveer dezelfde facelift als de gewone Tiguan die in de herfst van vorig jaar al een opfrisbeurt kreeg.

De Allspace-versie is de langere versie van de bestaande Tiguan die over een grotere koffer en extra binnenruimte beschikt met onder meer een derde zetelrij. Deze Allspace biedt tot zeven zitplaatsen waarbij de twee extra zitjes in de koffervloer worden geïntegreerd. Wanneer de gebruiker extra bagageruimte nodig heeft, kunnen de zitplaatsen worden weggeklapt. Precies die modulaire aanpak maakt deze wagen bijzonder aantrekkelijk voor grote of nieuw samengestelde gezinnen.

VW toont vandaag een eerste glimp van de vernieuwde versie en te oordelen aan de achterste lichtunits met ledtechnologie zal ook de Tiguan Allspace qua vormtaal wellicht aansluiten bij de jongste Golf 8 door scherpere lijnen, een bredere look en vooral een snuit met horizontale en smallere lichtunits. Deze Tiguan heeft een langere wielbasis, krijgt extra connectiviteit en beschikt eveneens over tal van nieuwe rijhulpsystemen. De Tiguan Allspace die voor de Europese markt is bestemd, zal in de Mexicaanse productiesite van Puebla worden gebouwd. Deze grote Tiguan wordt ook in China aangeboden maar die versies rollen in de VW-fabriek van Shanghai van de montageband.

