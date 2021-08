VW lanceert nog dit jaar een nieuw SUV-model. De compacte Taigo heeft de proporties van de T-Cross en maakt het verschil met zijn coupé-allures. In die zin wordt dit de eerste compacte (of betaalbare) coupé-SUV.

Hoewel VW de Taigo aankondigt als een totaal nieuw model, is deze SUV erg verwant met de Nivus die eerder op de Braziliaanse markt werd gelanceerd. De nieuwe compacte SUV staat op het bekende MQB-platform en is te herkennen aan de ledkoplampen vooraan en ook achteraan zijn de lichtunits specifiek ontwikkeld voor dit model waardoor de look aansluit bij de vormtaal van de jongste VW-producten.

Binnen voorziet VW een digitale tellercluster en er wordt een verschuifbare achterbank gemonteerd waardoor de gebruiker keuze heeft tussen extra beenruimte achterin of een grotere koffer. De inhoud van de bagageruimte varieert van 385 tot 455 liter.

Onder de motorkap worden slechts benzinemotoren voorzien. De basisversies zijn aangedreven door de 1.0 driecilinder turbomotor die 95 of 110 pk levert. De topversie krijgt de 1.5 TSI-motor tussen de voorwielen, goed voor 150 pk en altijd in combinatie met een gerobotiseerde DSG7 versnellingsbak.

Ondanks de stoere verschijning moet de Taigo het zonder vierwielaandrijving stellen, maar hij heeft wel een sleepvermogen van 1.200 kg.

Hoewel VW de Taigo aankondigt als een totaal nieuw model, is deze SUV erg verwant met de Nivus die eerder op de Braziliaanse markt werd gelanceerd. De nieuwe compacte SUV staat op het bekende MQB-platform en is te herkennen aan de ledkoplampen vooraan en ook achteraan zijn de lichtunits specifiek ontwikkeld voor dit model waardoor de look aansluit bij de vormtaal van de jongste VW-producten.Binnen voorziet VW een digitale tellercluster en er wordt een verschuifbare achterbank gemonteerd waardoor de gebruiker keuze heeft tussen extra beenruimte achterin of een grotere koffer. De inhoud van de bagageruimte varieert van 385 tot 455 liter. Onder de motorkap worden slechts benzinemotoren voorzien. De basisversies zijn aangedreven door de 1.0 driecilinder turbomotor die 95 of 110 pk levert. De topversie krijgt de 1.5 TSI-motor tussen de voorwielen, goed voor 150 pk en altijd in combinatie met een gerobotiseerde DSG7 versnellingsbak.Ondanks de stoere verschijning moet de Taigo het zonder vierwielaandrijving stellen, maar hij heeft wel een sleepvermogen van 1.200 kg.