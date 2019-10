Volkswagen zet sterk in op elektrificatie. Na de lancering van de ID.3 gaat de constructeur nu ook van start met de ontwikkeling en de productie van batterijcellen.

Volkswagen start een pilootlijn voor batterijcellen op in het Center of Excellence van de Volkswagen-groep in Salzgitter en breidt ook zijn knowhow over de ontwikkeling en productie van batterijcellen verder uit. In een gigafabriek op dezelfde locatie zal vanaf 2023 de productie van batterijen van start gaan in het kader van een joint venture met Northvolt. Daarnaast wordt in 2020 nog een pilootlijn voor batterijrecyclage opgestart.

Daarmee zullen alleen al in Salzgitter (Nedersaksen) meer dan 1.000 banen gecreëerd worden tegen 2023/2024 voor het testen en produceren van batterijcellen: 300 in het ontwikkelingscentrum en aan de pilootlijn van Volkswagen, 700 in de joint venture met Northvolt voor de bouw en de exploitatie van een batterijcelfabriek. In dezelfde periode zal meer dan 1 miljard euro geïnvesteerd worden in de batterijcelactiviteiten van de Volkswagen-groep.

Dr. Stefan Sommer, lid van de raad van bestuur van Volkswagen AG en verantwoordelijk voor procurement, zei: "Het samenbrengen van de ontwikkeling, het testen en de pilootproductie van batterijcellen in Salzgitter vormt een nieuwe mijlpaal in het uitgebreide elektrificatiecampagne van de Volkswagen-groep. Door alle knowhow op deze site te verzamelen kunnen we nog meer werk maken van onze eigen ontwikkeling van batterijcellen als een sleutelelement in elektrificatie, nieuwe normen ontwikkelen en nieuwe technologieën snel en op grote schaal in productie nemen."(Belga)