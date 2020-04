Op de Chinese markt is Volkswagen één van de belangrijkste spelers. Vorig jaar verkocht de Duitse constructeur er ruim 6 miljoen voertuigen en die verschillen danig van de modellen die op de Europese markt populair zijn.

In de Chinese fabrieken waar de VW's worden gebouwd, komt de productie stilaan weer op gang zodat de productie van componenten en voertuigen binnenkort weer kunnen worden geleverd nu de marktvraag eveneens voorzichtig herneemt. In Europa hebben de compacte VW-modellen meestal een hatchback-koetswerk met een achterklep voor de koffer. De Chinese klant wil liever een sedan drievolume model met een klassieke koffer. Daarom levert VW er een totaal ander gamma dan op het Oude Continent. Eén van de belangrijkste producten is er de Jetta, die wij ons vooral herinneren als een 'Golf met koffer' uit de jaren tachtig. In China is dit model danig geëvolueerd en sinds vorig jaar is er een nieuw model waarbij 'Jetta' een onafhankelijk submerk is geworden. Het model wordt er in de productiesite van Chengdu gebouwd. De compacte sedan meet 4,5 meter en wordt aangedreven door een atmosferische (zonder turbo, nvdr.) benzinemotor van 1.5 liter die 112 pk levert. (Belga)

