Volkswagen komt met een update voor de compacte Polo. Het gaat om een facelift van het bestaande model dat we sinds 2017 kennen. De compacte Polo uit het B-segment bestaat inmiddels 45 jaar.

Aan de afmetingen van de Polo wordt niet geraakt, want deze versie van het MQB-platform waarop dit model (net als tal van andere VW's) staat, blijft ongewijzigd. De grootste veranderingen merk je aan het koetswerk. De vernieuwde Polo gaat fel op de Golf 8 lijken. Dat valt vooral op door de horizontale lichtstrip die over de hele breedte van de snuit loopt en door de lichtunits met LEDS achteraan. Voor het eerst biedt Volkswagen ook een R-Line aan voor de Polo. Die krijgt naast het obligate R-logo, aangepaste bumpers en een sportiever radiatorrooster.

Onder de motorkap voorziet de constructeur slechts de éénliter driecilinder benzinemotor in verschillende versies. Er bestaat ook een versie op CNG (compressed natural gas). Dieselversies worden - net als in het uitlopende model - niet aangeboden en ook de krachtiger 1.5 TSI benzinemotor vinden we hier ook niet terug.

VW beraadt zich nog over de komst van een (mild) hybride aandrijving en laat die beslissing afhangen van de (fiscale) noodzaak op lokale markten. De lancering van een dergelijke versie is technisch perfect mogelijk want die aggregaten liggen in de VW-rekken en het MQB-platform kan deze technologie integreren.

VW zet deze nieuwe Polo vanaf september in de toonzaal en bevestigde ook de komst van een sportievere GTI-versie.

Aan de afmetingen van de Polo wordt niet geraakt, want deze versie van het MQB-platform waarop dit model (net als tal van andere VW's) staat, blijft ongewijzigd. De grootste veranderingen merk je aan het koetswerk. De vernieuwde Polo gaat fel op de Golf 8 lijken. Dat valt vooral op door de horizontale lichtstrip die over de hele breedte van de snuit loopt en door de lichtunits met LEDS achteraan. Voor het eerst biedt Volkswagen ook een R-Line aan voor de Polo. Die krijgt naast het obligate R-logo, aangepaste bumpers en een sportiever radiatorrooster. Onder de motorkap voorziet de constructeur slechts de éénliter driecilinder benzinemotor in verschillende versies. Er bestaat ook een versie op CNG (compressed natural gas). Dieselversies worden - net als in het uitlopende model - niet aangeboden en ook de krachtiger 1.5 TSI benzinemotor vinden we hier ook niet terug. VW beraadt zich nog over de komst van een (mild) hybride aandrijving en laat die beslissing afhangen van de (fiscale) noodzaak op lokale markten. De lancering van een dergelijke versie is technisch perfect mogelijk want die aggregaten liggen in de VW-rekken en het MQB-platform kan deze technologie integreren. VW zet deze nieuwe Polo vanaf september in de toonzaal en bevestigde ook de komst van een sportievere GTI-versie.