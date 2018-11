VW Pick-up

Het is meteen duidelijk dat dit studiemodel van een pick-up kleiner is dan de bestaande Amarok en bij uitbreiding ook onder dit model zal worden gepositioneerd. Deze pick-up werd bedacht voor stadsgebruik en de concept heeft een bijzondere eigenschap dat het achterste deel van de cabine kan worden opgeklapt. Het is niet zeker of dit ook het productiestadium zal halen. Het ziet er evenwel naar uit dat dit model weldegelijk op de markt zal komen, want hij deelt het MQB-platform dat nog voor tal van andere VW-modellen wordt gebruikt. Het is weinig waarschijnlijk dat dit model ook in Europa op de markt komt, het is in een eerste fase bedoeld voor de Braziliaanse markt waar dergelijke compacte pick-ups erg populair zijn. Chevrolet en Fiat hebben er reeds een vergelijkbaar model in hun portfolio. (Belga)