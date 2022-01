Ook bij Volkswagen moeten de klassieke berlines uit gamma om plaats te ruimen voor SUV's. Dit betekent na een carrière van bijna 50 jaar het einde van een icoon: vaarwel Passat berline.

De VW Passat kwam in 1973 op de markt. Aanvankelijk als een kloon van de Audi 80, maar door de jaren heen werd dit model een sterkhouder in het Volkswagen-gamma, zowel met de vierdeurs met koffer als met de break die de laatste decennia sterk aan populariteit won. Maar nu is het definitief afgelopen voor de berline, waarvan de productie intussen is stopgezet en de laatste exemplaren werden geleverd.

De reden voor deze eliminatie is de gewijzigde marktvraag met een grotere focus op de SUV's, crossovers en breaks. Die laatste versie van de Passat blijft gewoon bestaan en krijgt volgend jaar zelfs een nieuwe generatie. Dezelfde tendens is ook de zien bij de andere merken die één na één de klassieke berlines uit hun aanbod schrappen. Ook onder andere de Citroën C5, de Ford Mondeo en de Opel Insignia ondergingen eenzelfde lot.

De mogelijke leemt die de Passat berline in het VW-gamma zou achterlaten, kan aangevuld worden door de hoger gepositioneerde Artheon en de nieuwe ID Aero B, een 100% elektrische vijfdeurs liftback die tegen 2023 wordt verwacht.

De 100 elektrische ID Aero B moet mee de opvolging verzekeren. © GF

De VW Passat kwam in 1973 op de markt. Aanvankelijk als een kloon van de Audi 80, maar door de jaren heen werd dit model een sterkhouder in het Volkswagen-gamma, zowel met de vierdeurs met koffer als met de break die de laatste decennia sterk aan populariteit won. Maar nu is het definitief afgelopen voor de berline, waarvan de productie intussen is stopgezet en de laatste exemplaren werden geleverd.De reden voor deze eliminatie is de gewijzigde marktvraag met een grotere focus op de SUV's, crossovers en breaks. Die laatste versie van de Passat blijft gewoon bestaan en krijgt volgend jaar zelfs een nieuwe generatie. Dezelfde tendens is ook de zien bij de andere merken die één na één de klassieke berlines uit hun aanbod schrappen. Ook onder andere de Citroën C5, de Ford Mondeo en de Opel Insignia ondergingen eenzelfde lot.De mogelijke leemt die de Passat berline in het VW-gamma zou achterlaten, kan aangevuld worden door de hoger gepositioneerde Artheon en de nieuwe ID Aero B, een 100% elektrische vijfdeurs liftback die tegen 2023 wordt verwacht.