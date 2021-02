Volkswagen zoekt nieuwe toepassingen voor zijn elektrische platforms die nu vooral voor wagens gebruikt worden. Samen met specialist Silent Yachts is een futuritisch zonnejacht ontwikkeld.

Binnen de Volkswagen Groep bestaat een innovatiefonds om vernieuwende bedrijfsideeën te bevorderen. Dat leidde tot een project om het modulair elektrisch platform (MEB) in een jacht te gebruiken. Om dit te realiseren ging de autoconstructeur in zee met de Oostenrijkse fabrikant Silent Yachts, gespecialiseerd in de bouw van zonne-elektrische jachten en in de sector al lang beschouwd als een pionier op het gebied van duurzaamheid. Zo bracht VW het elektrische MEB-platform voor het eerst van land naar water.

Michael Köhler, CEO van Silent Yachts, is verheugd met de samenwerking: "Als fabrikant van elektrische zonnejachten zijn efficiënte aandrijvingen heel belangrijk voor ons. Motoren en batterijen zijn er in overvloed, maar er bestaat nauwelijks een autonoom systeem dat alles in één kan doen: van het opladen van de batterijen via de zonnepanelen tot de integratie van een generator en walstroom."

Varen op de zon

"Voordien hadden wij een batterij- en motorsysteem waar we heel tevreden over waren en waarmee we duizenden en duizenden mijlen hebben gevaren tot zelfs over de Atlantische Oceaan. Het probleem was schaalvergroting en leverbaarheid. Daarbij kan een sterke partner als Volkswagen, die innovatieve technologieën brengt en over een bijbehorend leveranciersnetwerk beschikt, ons helpen."

De Spaanse Cupra-collega's van VW leveren het design van het jacht en de eigen technici de op MEB gebaseerde aandrijving: batterijen, pulsgestuurde regelaars en de motoren uit het Volkswagen-gamma. Verder passen de software-ontwikkelaars de toepassingen aan, omdat een pulsgestuurde regelaar nu eenmaal anders wordt geprogrammeerd voor een auto dan voor een jacht.

Silent Yachts kan de software nog verder aanpassen aan eigen behoeften. Het huidige plan is om tot zes batterijen per jacht te installeren en 500 kW vermogen te bieden voor jachten van 50 voet en meer, die in staat zijn 160 kilometer per dag af te leggen met uitsluitend zonne-energie.

VW en Silent Yachts willen in de loop van 2022 een eerste model in het water hebben.

