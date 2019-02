VW Multivan wordt digitaal en elektrisch

Het VW-busje is het icoon bij uitstek onder de bedrijfsvoertuigen: de Bulli Transporter, Caravelle, Multivan en California, het werden stuk voor stuk bestsellers. Wereldwijd en over de zes generaties heen - van de T1 tot en met de T6 - heeft Volkswagen er bijna twaalf miljoen exemplaren van verkocht. Vandaag krijgt de huidige generatie een verregaande update met de T6.1. Deze nieuwe versie is zoals het tegenwoordig hoort volledig gedigitaliseerd en geconnecteerd. Nieuw aan boord is een armada aan hulpsystemen, voor het eerst een digitaal dashboard en de jongste generatie infotainmentsystemen van Volkswagen met een geïntegreerde simkaart en dus een permanente online verbinding. Ook het design van de voorzijde van de auto en het volledige dashboard zijn nieuw, terwijl ook de standaarduitrusting werd uitgebreid.

De aandrijving wordt verzorgd door de recentste TDI-motoren van 90 tot 199 pk, maar het belangrijkste nieuws voor de Bulli is een zuiver elektrische aandrijving die afhankelijk van de batterij tot ruim 400 km rijbereik biedt. De nieuwe Volkswagen T6.1 komt in de herfst van 2019 op de markt.(Belga)